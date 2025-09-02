Le volcan Etna ne s’arrête plus : 14 jours d’éruption sous haute surveillance

L’Etna, le plus grand volcan actif d’Europe, situé en Sicile, a repris du service après une courte accalmie. Fort de ses 500 000 ans et culminant à plus de 3 300 mètres d’altitude, ce géant ne cesse de faire parler de lui avec ses éruptions spectaculaires. La récente activité a retenu l’attention des chercheurs et attisé la curiosité du public, tout en provoquant quelques perturbations locales.

L’activité qui repart de plus belle

Après son réveil en juin 2025, l’Etna s’est manifesté une nouvelle fois. D’après l’Institut italien de géophysique et de volcanologie (INGV), une éruption a été constatée le dimanche 10 août 2025, marquant la fin d’une accalmie commencée le samedi 9 août 2025. Les premières coulées de lave ont été relevées le jeudi 14 août 2025, en se déversant sur le flanc sud-ouest du cratère. Puis, des panaches de fumée sont apparus autour du lundi 26 août 2025, traduisant une intensification de l’activité.

Les flux de lave se sont installés entre 2 400 mètres et 3 200 mètres d’altitude, avec une coulée notable s’étendant sur deux kilomètres observée à 3 100 mètres sur le versant sud du cratère. Par endroits, la lave formait des épaisseurs pouvant atteindre deux mètres, témoignant de la vigueur de l’éruption.

Des éruptions stromboliennes qui font le buzz

En marge des coulées, des éruptions stromboliennes ont été enregistrées. Ces phénomènes se distinguent par des jets spectaculaires de cendres volcaniques ainsi que l’éjection de fragments incandescents (lapilli) et de bombes de lave. Ces manifestations, plus rares, présentent des risques plus sérieux que de simples coulées.

Le trafic aérien a connu quelques perturbations à cause de l’éruption, même si la situation était moins compliquée que celle de juillet 2024, quand l’aéroport de Catane avait dû fermer temporairement.

Entre tourisme et science

Face à l’intensité de l’activité, le site touristique a été fermé le mercredi 27 et le jeudi 28 août 2025 afin de garantir la sécurité des visiteurs. Cependant, cette phase d’éruption a aussi attiré de nombreux spécialistes : volcanologues, scientifiques, photographes et vidéastes se sont précipités sur place pour observer ce spectacle naturel impressionnant. Les experts de l’Institut national de la géophysique et de volcanologie (INGV) poursuivent des études approfondies pour mieux déchiffrer les mécanismes des événements en cours, soulignant l’importance d’une surveillance continue.

Marco Viccaro, président de l’Association italienne de volcanologie, a affirmé au quotidien Corriere della Sera que « l’Etna était actif depuis plusieurs semaines », confirmant ainsi la continuité de ce phénomène.

Un passé mouvementé et des perspectives qui s’ouvrent

Ce n’est pas la première fois que l’éruption de l’Etna se montre aussi vive. Des éruptions marquantes avaient déjà eu lieu en juillet 2024, puis février 2025, avant de renouer le rythme en juin 2025 avec une imposante colonne composée de cendres, gaz et roches émanant du sommet. Ces épisodes rappellent la nature imprévisible mais fascinante du volcan sicilien.

En s’adaptant aux caprices de ce géant avec résilience, les habitants voient également les phases actives comme une formidable opportunité pour les chercheurs d’observer les phénomènes volcaniques en direct. Pour le grand public, ces éruptions restent un spectacle impressionnant illustrant les forces naturelles qui sculptent notre planète.