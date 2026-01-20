Le Touriscore entre en phase d’expérimentation, la Charente comme laboratoire

L’actualité du projet Touriscore se situe désormais clairement du côté de l’action. Annoncée comme une recherche appliquée dès son lancement, l’initiative entre dans une phase d’expérimentation territoriale à partir de 2026 en Charente et Charente-Maritime. Dans un contexte où les destinations touristiques cherchent des outils concrets pour piloter leurs impacts sociaux et environnementaux, cette étape marque un tournant. Il ne s’agit plus seulement de définir un concept, mais bien d’évaluer sa capacité à éclairer les décisions publiques et professionnelles.

Une expérimentation Touriscore ancrée dans les réalités locales du tourisme

La phase d’expérimentation relance le projet Touriscore. Concrètement, elle consiste à tester l’indicateur sur des territoires aux profils contrastés, afin d’en éprouver la robustesse et la lisibilité. La Charente et la Charente-Maritime offrent à ce titre un terrain d’étude particulièrement riche. Espaces littoraux soumis à une forte saisonnalité, zones rurales en quête d’attractivité, villes moyennes confrontées à des usages multiples : l’ensemble du spectre touristique y est représenté, explique Tendance Hotellerie.

Cette diversité doit permettre de vérifier si le Touriscore parvient à rendre compte de situations très différentes avec un langage commun. Les équipes de recherche analyseront la capacité de l’indicateur à croiser données économiques, sociales et environnementales sans les lisser excessivement. L’enjeu est de taille. Un indicateur trop général perdrait son utilité opérationnelle, tandis qu’un outil trop complexe resterait cantonné à la sphère académique.

Dans cette logique, l’expérimentation doit surtout tester un tableau de bord multi-indicateurs destiné aux décideurs locaux. Ce tableau de bord doit permettre de visualiser les déséquilibres, d’identifier les points de tension et de suivre leur évolution dans le temps. Pour les collectivités comme pour les offices de tourisme, cette capacité de lecture dynamique représente une rupture avec les outils statistiques traditionnels.

L’expérimentation Touriscore comme test grandeur nature du dialogue territorial

Autre pilier de cette phase expérimentale : la mise à l’épreuve du dialogue territorial. Le Touriscore n’a pas été pensé comme un outil technocratique descendant. Son expérimentation repose sur l’implication active des parties prenantes locales. Habitants, professionnels du tourisme, élus et visiteurs sont associés à la démarche à travers des ateliers et des enquêtes de perception.

Cette confrontation entre données chiffrées et ressentis locaux constitue un test déterminant. Elle doit permettre de vérifier si l’indicateur reflète réellement ce que vivent les acteurs du territoire. Par exemple, une fréquentation jugée satisfaisante d’un point de vue économique peut être perçue comme excessive par les habitants. L’expérimentation vise à mesurer ces écarts et à évaluer la capacité du Touriscore à les objectiver sans les nier.

Pour les professionnels du tourisme engagés dans des démarches RSE, cette dimension est stratégique. Elle ouvre la voie à des arbitrages mieux acceptés socialement. En objectivant les tensions, l’indicateur peut devenir un support de médiation, là où les débats sur le tourisme sont souvent polarisés. L’expérimentation doit ainsi démontrer que le Touriscore peut être utilisé comme un outil d’aide à la concertation, et pas uniquement comme un instrument de mesure.

De l’expérimentation du Touriscore à un modèle reproductible pour les territoires

La dernière attente forte autour de cette phase d’expérimentation concerne sa capacité à déboucher sur un modèle duplicable. Pour Excelia Business School, il s’agit de valider scientifiquement un dispositif applicable à d’autres contextes territoriaux. Pour Charentes Tourisme, l’enjeu est d’inscrire l’outil dans une stratégie de long terme, au service d’un tourisme plus équilibré et plus résilient.

Les enseignements tirés de l’expérimentation doivent alimenter un guide d’actions opérationnel. Celui-ci traduira les résultats du Touriscore en pistes concrètes : adaptation des politiques de promotion, régulation de certains flux, accompagnement des professionnels vers des pratiques plus responsables, ou encore ajustement des investissements publics. L’actualité du projet réside donc autant dans ce qu’il mesure que dans ce qu’il permet d’engager comme transformations.