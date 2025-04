Tokyo, capitale du Japon, va franchir une nouvelle étape dans sa lutte contre le vieillissement rapide de sa population. Dès avril prochain, la ville mettra en place une semaine de travail de quatre jours, dans l’idée d’améliorer le quotidien de ses habitants et d’attirer davantage de travailleurs dans un pays où le nombre de seniors représente un vrai défi.

C’est quoi le plan ?

Le Japon compte aujourd’hui la population la plus âgée du monde. Face à ce problème qui pèse sur l’économie et la vie de tous les jours, Tokyo mise sur une formule nouvelle en réduisant la durée du travail hebdomadaire, une approche qui s’inscrit dans un contexte de vieillissement démographique. L’idée, c’est de favoriser un meilleur équilibre entre boulot et vie perso tout en relançant l’activité économique. La démarche de Tokyo s’inscrit dans une tendance où plusieurs villes adoptent des solutions pour répondre aux défis liés au vieillissement de la population et à la pénurie de main-d’œuvre.

Les actions concrètes

L’introduction d’une semaine de travail de quatre jours marque un tournant pour le monde du travail japonais. Prévue pour démarrer dès avril prochain, cette réforme vient bousculer le mode de travail plutôt rigide d’antan. La capitale rejoint ainsi d’autres villes qui expérimentent des solutions innovantes pour améliorer le quotidien de leurs habitants et dynamiser leur attractivité économique.

Lors d’une session régulière de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo, la gouverneure Yuriko Koike a insisté sur l’importance des modalités de travail flexibles, en soulignant tout spécialement leur retentissement sur la vie des femmes. « Les modalités de travail flexibles sont indispensables, surtout pour les femmes », a-t-elle déclaré.

Le défi du vieillissement

Le vieillissement rapide de la population japonaise représente un sacré casse-tête pour le pays tout entier. Avec une des espérances de vie les plus élevées au monde et un taux de natalité en baisse, le nombre de personnes actives diminue progressivement.

Face à cela, Tokyo cherche des solutions originales pour attirer plus de jeunes travailleurs et conserver sa vitalité économique. La nouvelle organisation du temps de travail s’inscrit dans cette démarche visant à rendre le marché de l’emploi japonais plus séduisant et flexible.

Source : Japantimes