Le Danemark a réduit ses pesticides sans perdre un kilo de récolte : les agriculteurs français devraient prendre exemple

Face à la pression pour réduire l’utilisation des pesticides, le Danemark a mis en place une méthode qui a fait ses preuves. Ce modèle, fondé sur une régulation pragmatique et rentable, pourrait inspirer d’autres pays européens en quête d’une agriculture plus durable. Le débat sur l’usage des pesticides reste vif en Europe, et le Danemark trace une piste pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement.

Comment le Danemark s’y est pris

Le Danemark teste depuis longtemps des solutions agricoles. Depuis les années 1980, le pays a mené des réformes ciblées pour limiter les effets de l’agriculture sur l’environnement. En instaurant des quotas de fertilisation et un encadrement de l’élevage, il a réduit les excédents d’azote tout en maintenant des rendements viables.

L’approche danoise mise sur le pilotage plutôt que sur la sanction. Les autorités ont mis en place un suivi fin des parcelles à partir d’indicateurs partagés, ce qui fait des agriculteurs des acteurs du changement plutôt que de simples exécutants, explique La Provence. Cette méthode a permis une meilleure protection de l’eau sans nuire aux rendements.

Des résultats concrets et ce que ça change sur le terrain

Le modèle danois montre qu’on peut diminuer l’usage d’intrants chimiques sans sacrifier la productivité ni la viabilité économique des exploitations. Les agriculteurs, plus impliqués, ont vu leurs rendements se maintenir pendant que les atteintes à l’environnement reculaient. La coopération entre pouvoirs publics et agriculteurs, souvent tendue face aux nouvelles exigences écologiques, s’en est trouvée améliorée.

Entre cadres nationaux et leviers du marché

En Suisse, le marché pèse dans la réduction des pesticides grâce à des initiatives comme le label « sans pesticides » appliqué au pain, qui évite le gaspillage agricole. Ce label crée une valeur ajoutée pour la filière et oriente les consommateurs vers des produits plus respectueux de l’environnement. L’approche a ses limites, notamment à cause de l’importation de blé, ce qui appelle une stratégie plus coordonnée à l’échelle européenne.

L’Union européenne, via sa stratégie « De la ferme à la fourchette », a fixé des objectifs chiffrés : réduire de 50 % l’usage des pesticides et de 20 % les engrais d’ici 2030, dans le cadre de la réglementation européenne. Pour que cette transition se déroule sans heurts, il faut développer des outils de suivi et des incitations, et renforcer la formation des agriculteurs. Plusieurs acteurs économiques doivent être mobilisés pour qu’elle reste juste et efficace.

Les défis et les pistes pour avancer

La transition vers des pratiques moins dépendantes des produits chimiques n’est pas simple. Les agriculteurs ont besoin d’aides ciblées et d’un accompagnement technique pour éviter une chute brutale des rendements sur deux à trois campagnes. Le coût de ces changements, administratif et financier, et la persistance des exigences écologiques des pouvoirs publics alimentent les tensions entre objectifs environnementaux et sécurité alimentaire.

Pour dépasser ces difficultés, l’UE doit penser une transition qui répartit les responsabilités entre tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire, tout en garantissant la durabilité alimentaire. Parmi les recommandations : un soutien renforcé à l’agriculture de précision et aux engrais organiques, mais aussi une combinaison d’incitations économiques, de pédagogie et d’interdictions quand la santé publique ou l’environnement l’exigent.