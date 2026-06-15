La canicule est de retour : ce qu’il faut savoir

Une nouvelle canicule s’annonce en France dès cette semaine, avec des températures dépassant de 10°C les normales saisonnières et pouvant atteindre localement 40°C. Météo France identifie 24 départements en alerte, particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France.

Une nouvelle vague de canicule s’annonce en France

Le mercure va s’affoler dès cette semaine. Après un week-end déjà marqué par des températures supérieures à 30°C dans plusieurs régions, une nouvelle canicule s’apprête à frapper l’Hexagone. Les prévisions météorologiques confirment une montée progressive mais significative des températures, avec des valeurs qui pourraient dépasser de 10°C les normales saisonnières.

Météo France explique l’installation d’un puissant anticyclone qui favorise une hausse thermique spectaculaire. « Le flux d’ouest perturbé a été repoussé plus au nord », précise l’institut météorologique, ouvrant la voie à « l’arrivée d’une masse d’air chaud en provenance du Maghreb et transitant par l’Espagne ».

Des températures exceptionnelles dès le milieu de semaine

La progression suit une chronologie précise et préoccupante. Dès lundi, le seuil des fortes chaleurs atteint le nord du pays : 30°C attendus en Normandie et en Île-de-France, 32°C à Nantes et jusqu’à 33°C sur la côte méditerranéenne d’Occitanie.

Mardi marque l’extension géographique du phénomène. Le Grand-Est connaît ses premières fortes chaleurs avec 31°C prévus à Troyes, tandis qu’Auvergne-Rhône-Alpes enregistre 32°C à Vichy et 31°C à Lyon. « On se situera fréquemment 10°C au-dessus des normales de saison », prévient La Chaîne Météo, qui anticipe des « températures l’après-midi pouvant localement atteindre les 40°C et battre des records mensuels de chaleur ».

Mercredi et jeudi représentent le paroxysme de l’épisode caniculaire, avec des maximales oscillant entre 32 et 36°C dans la majorité des régions. Les prévisions les plus inquiétantes annoncent jusqu’à 38°C à Nevers, 37°C à Paris ou Brive, 36°C à Lyon et 35°C à Toulouse. Seules la Bretagne et certaines portions des littoraux basque et normand échappent à la fournaise, maintenant leurs températures sous la barre des 30°C.

Vingt-quatre départements en alerte canicule

Météo France a identifié précisément 24 départements où le risque de canicule apparaît dès mercredi 17 juin. Huit territoires affichent une probabilité supérieure à 70% : l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Dans ces zones, les entreprises doivent impérativement activer leurs plans de prévention des risques liés aux fortes chaleurs.

Douze autres départements présentent un risque modéré, avec une probabilité comprise entre 30% et 70%. Paris et l’ensemble de la petite couronne francilienne figurent parmi ces territoires, ainsi que plusieurs zones d’Auvergne. Enfin, quatre départements de Franche-Comté maintiennent un risque plus faible, sans pour autant échapper aux températures élevées.

Corentin Perrot, prévisionniste chez Météo France, précise à l’AFP : « On sait qu’on enclenche, à partir du milieu de la semaine, un épisode de chaleur. Une vague de chaleur, plus intense, est même possible. » La distinction repose sur l’indicateur thermique national (ITN), qui doit dépasser 23,4°C pendant trois jours consécutifs, dont 25,3°C lors de l’un de ces jours.

Un défi particulier pour les organisations

La particularité de l’épisode caniculaire réside dans sa proximité avec le solstice d’été, programmé le 21 juin. « Les nuits sont courtes, ce qui limite la baisse nocturne des températures », souligne Corentin Perrot. « Dès mercredi et jeudi, on va avoir des minimales de 18, 20 voire 22°C, donc un ITN qui grimpe. »

Pour les responsables d’entreprises et les managers, ces conditions météorologiques exceptionnelles imposent une vigilance renforcée. Nicolas Pichot, chargé de mission Rénov’actions 42, recommande plusieurs mesures préventives adaptées aux locaux professionnels. Éviter que le soleil ne frappe directement sur les vitres grâce à des stores ou bannes extérieures constitue la première priorité. Fermer les fenêtres dès que la température extérieure dépasse celle de l’intérieur permet également de préserver la fraîcheur.

La surventilation durant les heures nocturnes et matinales plus fraîches représente une autre stratégie efficace. Les entreprises peuvent également limiter l’usage d’appareils générant de la chaleur, notamment les fours et équipements électriques en veille. Végétaliser les espaces extérieurs crée de l’ombre et bénéficie de l’évapotranspiration. Les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, obligeant les organisations à repenser leurs stratégies d’adaptation.