Le bruit au quotidien : un coût social sous-estimé

Le 15 décembre 2025, les résultats de l’étude Somnibruit sont rendus publics. En analysant l’exposition nocturne au bruit et les remboursements de médicaments contre l’insomnie en Île-de-France, les chercheurs établissent un lien direct entre nuisances sonores et dégradation du sommeil. Au-delà de l’impact sanitaire, ces données soulèvent une question centrale pour la RSE : quel est le coût social et économique du bruit dans une région aussi dense que Paris et sa périphérie ?

Le bruit nocturne, un facteur de fatigue chronique aux répercussions professionnelles

Le bruit ne s’arrête pas lorsque les bureaux ferment. Trafic routier, trains, avions ou activités nocturnes continuent d’imposer une pression sonore constante, qui fragilise le sommeil des Franciliens. Selon l’étude Somnibruit, près de 76 % de la population, soit environ 8 millions de personnes, sont exposés la nuit à des niveaux sonores supérieurs aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, selon l’Université Paris Cité, le 15 décembre 2025.

Or, un sommeil perturbé ne se limite pas à une gêne individuelle. Il entraîne une fatigue persistante, une baisse de vigilance et une diminution des capacités cognitives. Les chercheurs observent ainsi que plus l’exposition au bruit nocturne augmente, plus le recours aux médicaments hypnotiques progresse. « Être exposé au bruit environnemental la nuit est associé à une augmentation des remboursements de médicaments pour lutter contre l’insomnie », explique Nathalie Beltzer, directrice de l’Observatoire régional de santé d’Île-de-France, citée par l’Université Paris Cité. Pour les entreprises, ces troubles se traduisent indirectement par une perte de productivité et une augmentation des risques psychosociaux.

Un coût social supporté par la collectivité et le système de santé

Les chiffres mis au jour par l’étude sont éloquents. Chaque année, 510 000 Franciliens bénéficient d’un remboursement de médicaments pour des troubles chroniques du sommeil, soit 65,4 personnes pour 1 000 habitants. Ces traitements, largement pris en charge par l’Assurance maladie, représentent un coût collectif directement lié à l’exposition au bruit.

Le bruit routier constitue la principale source de nuisances, mais il n’est pas seul en cause. Environ 1,2 million de personnes sont exposées la nuit à des niveaux excessifs de bruit ferroviaire ou liés aux activités récréatives, tandis qu’environ 1 million d’habitants subissent le bruit aérien, selon l’étude publiée dans Environmental Health. Ces expositions répétées fragmentent le sommeil, favorisent le stress chronique et augmentent les risques cardiovasculaires, générant à terme des dépenses de santé supplémentaires pour la collectivité.

Entreprises et territoires face à leur responsabilité RSE

Pour les chercheurs, le message est clair : le bruit doit être reconnu comme un risque environnemental à part entière. « C’est la première fois en France qu’une étude met en évidence un lien entre remboursement d’hypnotiques et exposition au bruit la nuit », souligne Nathalie Beltzer, selon l’Université Paris Cité. Cette avancée scientifique interpelle directement les décideurs publics, mais aussi les acteurs économiques.

Dans une logique RSE, la question du bruit dépasse la seule sphère résidentielle. Les entreprises implantées en zone dense, les acteurs du transport, de la logistique ou de l’aménagement urbain participent, directement ou indirectement, à cette pollution sonore. À l’échelle européenne, l’Agence européenne pour l’environnement rappelle que le bruit des transports contribue chaque année à des dizaines de milliers de décès prématurés, soulignant l’ampleur du phénomène.

Pour les spécialistes, intégrer la réduction du bruit dans les stratégies RSE revient à agir simultanément sur la santé, la qualité de vie et la performance globale. Amélioration de l’isolation acoustique des bâtiments, adaptation des horaires, réduction du trafic nocturne ou dialogue avec les collectivités figurent parmi les leviers possibles. En Île-de-France, où le sommeil de millions de Franciliens est fragilisé, le bruit apparaît désormais comme un enjeu central de responsabilité sociétale, encore trop souvent ignoré.