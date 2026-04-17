L’Assemblée nationale a rejeté jeudi 16 avril le projet de loi réduisant l’indemnisation chômage en cas de rupture conventionnelle. Malgré l’accord des partenaires sociaux, cette défaite illustre les difficultés du gouvernement Lecornu face à un Parlement fragmenté.

La réforme sur les ruptures conventionnelles échoue à l’Assemblée

Le gouvernement Lecornu vient d’essuyer un camouflet parlementaire retentissant. Après l’enlisement de la proposition d’allongement du temps de travail le 1er mai, c’est au tour de la rupture conventionnelle de cristalliser les divisions politiques. Jeudi 16 avril, dans un hémicycle clairsemé, les députés ont balayé en première lecture le projet de loi destiné à raccourcir l’indemnisation chômage des bénéficiaires de ce dispositif, malgré l’appui d’un accord des partenaires sociaux.

Ce revers symbolique révèle l’érosion progressive de l’autorité gouvernementale dans un paysage parlementaire atomisé. Au-delà de ses aspects techniques, cette défaite interroge fondamentalement l’articulation entre flexibilité du marché du travail et préservation des acquis sociaux. L’évolution du dispositif de rupture conventionnelle demeure ainsi un enjeu majeur des politiques publiques de l’emploi.

Un rejet marqué par l’absence de mobilisation gouvernementale

Le décompte des voix dessine un paysage désolant pour l’exécutif. Avec 77 suffrages favorables aux amendements de suppression face à seulement 32 voix hostiles, le rejet s’impose de manière écrasante. La France insoumise a mené la charge avec 53 votes, épaulée par les écologistes et les communistes, tandis que les socialistes optaient pour une prudente abstention.

Symptôme plus alarmant encore : seuls neuf députés du groupe Ensemble pour la République se sont manifestés sur les 91 que compte la formation présidentielle. Cette participation squelettique témoigne d’un « défaut criant de mobilisation », reconnaît l’entourage du Premier ministre, qui concède avoir placé La France insoumise « en position majoritaire de facto ». Le Rassemblement national n’a guère brillé davantage, n’alignant que 10 voix sur ses 122 élus potentiels.

Les contours d’une réforme controversée

L’accord paraphé en février entre trois organisations patronales (Medef, CPME, U2P) et autant d’organisations syndicales (CFDT, CFTC et FO) ambitionnait de redessiner substantiellement le régime de la rupture conventionnelle. La mesure centrale proposait de comprimer de 18 à 15 mois la durée maximale d’indemnisation pour les allocataires de moins de 55 ans.

Cette période aurait été portée à 20,5 mois pour leurs aînés et maintenue à 30 mois maximum outre-mer. L’intention affichée consistait à « circonscrire les effets d’aubaine et dynamiser le retour à l’emploi », selon la rhétorique gouvernementale. Les négociations avaient pourtant abouti à un compromis que l’Assemblée nationale a finalement désavoué.

Le ministre du travail Jean-Pierre Farandou avait plaidé pour cette réforme en brandissant des projections séduisantes : jusqu’à un milliard d’euros d’économies en régime de croisière, 800 millions d’euros d’épargne à horizon 2029 grâce à la seule mesure sur les ruptures conventionnelles, et 15 000 retours à l’emploi supplémentaires annuels.

Des arguments économiques face aux préoccupations sociales

Les défenseurs du projet s’arc-boutaient sur une argumentation chiffrée pour légitimer leur démarche. Le rapporteur Thibault Bazin (LR) invoquait une enquête de la Dares dévoilant que « près de 40 % des salariés » ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle « auraient démissionné si ce dispositif n’avait pas existé ».

La dimension budgétaire constituait l’épine dorsale de l’argumentaire : 9,4 milliards d’euros en 2024 pour les ruptures conventionnelles, soit 26 % des dépenses globales du régime d’assurance chômage. Les données révélaient également que les bénéficiaires affichaient un profil « plus qualifié » que la moyenne des allocataires, avec de « meilleures perspectives de réinsertion rapide ».

Toutefois, cette rhétorique comptable se heurtait aux inquiétudes sociales formulées par l’opposition. Le député Hadrien Clouet (LFI, Haute-Garonne) fustigeait « une énième offensive » contre les chômeurs, soulignant que ces ruptures conventionnelles s’apparentaient parfois à des « licenciements déguisés » subis par les salariés.

Impact sur la gouvernance sociale et les relations professionnelles

Cette déroute parlementaire soulève des interrogations cruciales sur l’évolution du dialogue social français. La rupture conventionnelle, mécanisme institué en 2008, s’était imposée comme un instrument privilégié de gestion des fins de contrat, offrant une alternative plus souple aux procédures traditionnelles de licenciement ou de démission.

Son succès s’enracinait dans sa capacité à réconcilier des intérêts apparemment antagonistes : les employeurs y trouvaient un moyen d’esquiver les contraintes procédurales du licenciement, tandis que les salariés accédaient à l’indemnisation chômage sans subir les désagréments de la démission. Néanmoins, cette alchimie génère des coûts substantiels pour l’assurance chômage.

L’échec de cette réforme survient dans un contexte où la France comptabilise environ 3 millions de chômeurs et où l’équilibre budgétaire vacille. Les entreprises, confrontées à une concurrence internationale exacerbée, revendiquent davantage de flexibilité, tandis que les syndicats campent sur la défense des droits acquis.

Face à cette débâcle, l’entourage du Premier ministre a annoncé l’organisation d’une deuxième lecture, contrairement à la stratégie adoptée pour la proposition de Gabriel Attal sur l’allongement du travail le 1er mai.