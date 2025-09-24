La neurodiversité en entreprise, un atout stratégique pour innover et inclure

À l’occasion de la Journée mondiale de la neurodiversité qui se tient chaque année le 30 septembre, le lancement d’Edmonia, premier cabinet français spécialisé dans l’accompagnement des organisations sur ce sujet, a mis en lumière une réalité incontournable : intégrer les intelligences atypiques ne relève plus seulement de l’inclusion, mais d’une véritable stratégie d’entreprise. Selon le cabinet, près d’un salarié sur cinq appartient à cette catégorie, et leur contribution peut transformer profondément le management et l’innovation.

Neurodiversité et entreprise : un potentiel d’innovation souvent ignoré

La neurodiversité recouvre les profils autistes, TDAH, DYS ou encore HPI, qui représentent environ 20 % de la population active en France. Pourtant, ce potentiel reste largement sous-exploité. En France, environ 400 000 personnes autistes pourraient travailler, mais connaissent un taux de chômage oscillant entre 75 % et 96 %. À l’international, la tendance est similaire : aux États-Unis, 85 % des adultes autistes sont au chômage ou sous-employés. Ces données soulignent un immense « gâchis humain et économique », comme l’a dénoncé Catherine Cornil, fondatrice d’Edmonia.

Les chercheurs confirment l’impact positif de la diversité cognitive. Une étude de Deloitte a montré que les équipes diversifiées sont 17 % plus susceptibles d’être reconnues comme innovantes. De son côté, l’Université Stanford indique que les équipes à forte diversité cognitive affichent 20 % d’innovation supplémentaire par rapport aux équipes homogènes.

Les capacités particulières de certains salariés neuroatypiques sont précieuses dans de nombreux secteurs : attention aux détails accrue, persévérance, créativité, pensée systémique ou encore approche non conventionnelle de la résolution de problèmes. L’intégration de ces compétences, appelées « Mad Skills », transforme les collectifs de travail.

Inclusion et management : des bénéfices tangibles pour l’organisation

Si la neurodiversité ouvre de nouveaux horizons d’innovation, elle génère également des gains mesurables pour les entreprises. L’impact sur la performance sociale et économique est concret. Le National Autistic Society au Royaume-Uni rappelle que 77 % des adultes autistes souhaitent travailler, mais rencontrent encore des obstacles de recrutement, selon la National Autistic Society. Lever ces freins permet non seulement d’enrichir les équipes, mais aussi de répondre à une forte demande d’inclusion.

Certaines organisations ayant intégré des collaborateurs autistes affichent un taux de rétention supérieur à 90 %, grâce à des pratiques adaptées de soutien et de reconnaissance. Par ailleurs, un rapport cité par Forbes a montré que les entreprises les plus diversifiées enregistrent une rentabilité supérieure de 36 % par rapport aux autres.

La neurodiversité agit donc comme un accélérateur de différenciation : elle améliore la réputation de l’entreprise, attire de nouveaux talents sensibles à ces enjeux et renforce l’image sociétale auprès des clients comme des investisseurs. Autrement dit, l’inclusion des salariés neurodivergents dépasse la seule responsabilité sociale pour devenir une source de valeur économique durable.

Stratégies inclusives : comment transformer l’altérité en avantage concurrentiel

Intégrer la neurodiversité dans les pratiques de l’entreprise ne se limite pas à la sensibilisation. Cela suppose un engagement structuré, qui doit toucher le management, les RH et la culture organisationnelle. L’expérience d’Edmonia illustre cette approche, fondée sur trois piliers complémentaires : transformation collective, conseil stratégique et accompagnement individuel.

La transformation collective repose notamment sur des dispositifs pédagogiques, tels que la Fresque de la neurodiversité, développée par Catherine Cornil. Cet outil collaboratif permet de déconstruire les préjugés et d’ouvrir le dialogue au sein des équipes. Pour les managers, la formation est essentielle. Elle doit aborder l’adaptation des modes de communication, la personnalisation des méthodes de travail et la reconnaissance des contributions atypiques.

Sur le plan stratégique, l’entreprise doit revoir ses processus de recrutement. Cela implique de rédiger des offres d’emploi inclusives, d’aménager les entretiens pour évaluer les compétences réelles et d’adapter les parcours d’intégration.

Enfin, l’accompagnement individuel permet de révéler les « Mad Skills » de chaque salarié neurodivergent. Le coaching personnalisé, l’adaptation de l’environnement de travail et la mise en place de mentorats internes sont des pratiques clés.