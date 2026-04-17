La Chine a construit une superstructure qui est à la fois pont, tunnel et musée : 90 000 voitures y passent chaque jour sans ralentir

La Liaison Shenzhen-Zhongshan réduit un trajet de deux heures à seulement 30 minutes, transformant la mobilité régionale.

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Claire Morel
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La Chine a construit une superstructure qui est à la fois pont, tunnel et musée : 90 000 voitures y passent chaque jour sans ralentir
La Chine a construit une superstructure qui est à la fois pont, tunnel et musée : 90 000 voitures y passent chaque jour sans ralentir © RSE Magazine

﻿La Liaison Shenzhen‑Zhongshan, longue de 24 kilomètres, représente une avancée notable dans l’organisation des transports autour de la baie de Guangdong‑Hong Kong‑Macao. Cette infrastructure relie directement les villes de Shenzhen et Zhongshan, redéfinissant le maillage routier local. Composée de deux ponts, un tunnel et deux îles artificielles, elle se présente comme un monument à la fois technique et culturel. Au‑delà de l’exploit d’ingénierie, elle améliore clairement le quotidien des usagers en ramenant un trajet de près de deux heures à seulement 30 minutes.

Un trajet plus court et abordable

Avant l’ouverture de la Liaison Shenzhen‑Zhongshan, le déplacement entre les deux villes pouvait durer près de deux heures. Aujourd’hui, il ne faut plus que 30 minutes, ce qui facilite les échanges humains et économiques. Les automobilistes paient un péage d’environ 10 €, ce qui rend l’axe rapide tout en restant accessible pour beaucoup.

Des dizaines de milliers d’automobilistes empruntent la liaison chaque jour : en moyenne 86 000 véhicules quotidiennement, avec des pics dépassant 181 000 passages quotidiens. Par ailleurs, plus de 3 millions de voyageurs ont déjà utilisé le service express en bus.

Des records et des innovations

La construction a permis d’établir 10 records mondiaux, selon CGTN. Parmi eux, le pont suspendu, présenté comme « le plus long du monde », se distingue par ses colonnes d’acier et son ancrage massif coulé avec 344 000 m³ de béton. Lors des tests, il a tenu face à des bourrasques de 83,7 mètres par seconde.

Le tunnel immergé en acier et en béton, s’étend sur près de 7 kilomètres et atteint une largeur maximale de 46 mètres, accueillant jusqu’à 8 voies pour fluidifier la circulation. Ce tunnel détient le record du tunnel immergé le plus large au monde. Une escouade numérique de 14 robots de patrouille assure la surveillance et la sécurité sous‑marine.

Deux îles artificielles et leurs richesses culturelles

Les deux îles artificielles qui bordent la Liaison abritent des équipements culturels et scientifiques. L’île occidentale accueille un grand musée scientifique de 2 200 m², consacré aux enjeux de l’ingénierie maritime. Cette île, d’une surface totale de 137 000 m², a la forme du Kunpeng.

Cette halte culturelle enrichit l’expérience de voyage : les usagers peuvent découvrir des contenus scientifiques sans quitter l’autoroute, ajoutant une dimension touristique au parcours routier.

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