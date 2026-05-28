Pollution à l’ozone : l’Île-de-France active la circulation différenciée

Pollution à l’ozone : l’Île-de-France active des mesures d’urgence exceptionnelles

L’Île-de-France traverse un épisode de pollution à l’ozone d’une intensité rare pour un mois de mai. Depuis le jeudi 28 mai 2026 à midi et jusqu’au samedi 30 mai à 23h59, la préfecture de police a déclenché un ensemble de mesures restrictives d’une sévérité inhabituelle. Cette décision fait suite aux prévisions d’Airparif, qui anticipaient un dépassement du seuil d’information-recommandation fixé à 180 µg/m³ — un niveau constituant un risque sanitaire avéré pour les populations les plus fragiles.

Patrice Faure, préfet de police et préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a arrêté ces dispositions en concertation avec un comité technique réunissant Airparif, Météo France, la DRIEAT et l’Agence régionale de santé. Cette mobilisation institutionnelle dit à elle seule la gravité de la situation atmosphérique.

La circulation différenciée au cœur du dispositif anti-pollution

Mesure centrale du plan d’urgence, la circulation différenciée s’applique à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86. Seuls les véhicules arborant une vignette Crit’Air de classe 0, 1 ou 2 conservent le droit de circuler dans cette zone densément peuplée. Les véhicules Crit’Air 3, 4, 5 et les non classés se trouvent ainsi exclus de la circulation, sauf dérogations prévues par l’arrêté préfectoral n°2016-01383 du 19 décembre 2019.

Les limitations de vitesse sont par ailleurs abaissées de 20 km/h sur l’ensemble du réseau concerné. Les autoroutes habituellement limitées à 130 km/h voient leur seuil ramené à 110 km/h ; celles limitées à 110 ou 90 km/h passent respectivement à 90 et 70 km/h. Routes nationales et départementales jusqu’alors plafonnées à 80 ou 90 km/h descendent elles aussi à 70 km/h.

Restrictions industrielles et logistiques : un impact économique assumé

Le monde industriel n’est pas épargné. L’arrêt temporaire des activités les plus émettrices devient obligatoire, tandis que les travaux d’entretien faisant appel à des composés organiques volatils — solvants, vernis, colles, peintures, mais aussi outils à moteur thermique dans les espaces verts et jardins — doivent être reportés sine die. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes en transit sont quant à eux contraints de contourner la zone par la rocade francilienne, accentuant la pression sur les axes périphériques. Ces contraintes économiquement lourdes témoignent, selon Airparif, de l’urgence sanitaire qui prévaut.

Des mesures d’accompagnement pour favoriser les alternatives

Pour atténuer l’impact de ces restrictions sur les habitants, Île-de-France Mobilités propose un forfait antipollution exceptionnel à 5,10 euros par jour — contre 12,30 euros en temps ordinaire —, ouvrant un accès illimité à l’ensemble du réseau de transports en commun régional, dessertes aéroportuaires exceptées. La mairie de Paris, de son côté, maintient la gratuité du stationnement résident, une disposition déjà activée depuis le mardi précédent pour dissuader l’usage de la voiture.

Les autorités recommandent vivement le recours au télétravail et au covoiturage. L’association Respire, dans un récent communiqué, « appelle le gouvernement à sortir de la passivité et à instruire fermement les préfets pour qu’ils déploient immédiatement des mesures contraignantes et d’accompagnement », réclamant également « des messages clairs de santé publique » incluant la généralisation du télétravail.

Un phénomène météorologique exceptionnel pour la saison

Cet épisode de pollution à l’ozone est le produit direct de la vague de chaleur qui s’abat sur la région depuis le lundi de Pentecôte. Sous l’effet conjugué d’un fort ensoleillement et de températures élevées, les précurseurs d’ozone — oxydes d’azote et composés organiques volatils issus du trafic et de l’industrie — se transforment par réaction photochimique en un polluant secondaire particulièrement agressif pour les voies respiratoires. Les experts d’Atmo France soulignent le caractère inédit de cet épisode par son étendue géographique, remarquable pour le mois de mai. Treize départements avaient été placés en vigilance orange canicule.

Paris et la petite couronne demeurent en vigilance orange canicule, tandis que le reste de l’Île-de-France est maintenu en vigilance jaune. Cette configuration persistante explique qu’aucune amélioration significative n’était attendue avant le week-end, justifiant le maintien du dispositif jusqu’au samedi soir.

Enjeux sanitaires et recommandations pour les populations vulnérables

Les recommandations sanitaires s’adressent en priorité aux personnes les plus exposées : enfants, personnes âgées, et individus souffrant de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires. Il leur est conseillé d’éviter tout effort physique intense en extérieur et de rester à l’intérieur durant les heures les plus chaudes, fenêtres closes.

La préfecture de police a annoncé la mise en place de contrôles routiers pour s’assurer du respect de ces mesures. Cette surveillance renforcée vise à garantir l’efficacité d’un dispositif où chaque réduction d’émission compte. L’évolution de la qualité de l’air reste consultable en temps réel sur le site de l’ARS Île-de-France.

Au-delà de la gestion immédiate de la crise, cet épisode interroge plus profondément l’adéquation des politiques publiques de lutte contre la pollution urbaine à une époque où le réchauffement climatique rend ces situations à la fois plus fréquentes et plus intenses.