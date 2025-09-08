KitKat se passe de plastique pour ses emballages : une révolution RSE signée Nestlé

En supprimant le plastique de ses emballages multipacks, KitKat franchit un cap majeur. Cette décision stratégique, inscrite dans l’agenda RSE de Nestlé, illustre un mouvement global vers des solutions durables et démontre la puissance d’innovation d’une marque iconique.

KitKat réduit le plastique avec du papier certifié FSC®

Le 8 septembre 2025, Nestlé a annoncé que KitKat allait remplacer le plastique par du papier pour ses principaux formats multipacks distribués en France. Ce changement, qui vise directement la réduction de l’impact environnemental, concerne notamment le KitKat Classique Chocolat au lait. Avec cette initiative, KitKat s’affirme comme un acteur clé de la transition écologique, alignant sa notoriété mondiale sur un engagement RSE fort.

KitKat a officialisé la fin des suremballages plastiques pour ses références majeures vendues en France : les formats x3, x6, x10 et x10 offre gourmande sont désormais proposés en papier FSC®. Cette mutation n’est pas seulement symbolique : selon Nestlé, elle permet de réduire l’utilisation de plastique d’environ 22 tonnes par an, calcul basé sur les volumes écoulés en 2024. Une avancée considérable dans un secteur où l’emballage représente encore une part importante de l’empreinte carbone.

Ces packs en papier, produits dans l’usine Nestlé de Hambourg, sont destinés au marché français dès la fin septembre 2025. Pour Florence Audoyer, Directrice Générale de la catégorie Chocolats chez Nestlé France, il s’agit d’un jalon historique : « Avec cette initiative, nous illustrons notre capacité à innover de manière responsable ». L’argument s’inscrit dans la continuité d’autres innovations, telles que le passage au papier pour Smarties en 2021 ou l’introduction du sticker en papier pour Nestlé Dessert début 2025.

Au-delà du symbole, Nestlé met en avant la cohérence de sa démarche. Le choix d’un papier certifié FSC® garantit un approvisionnement respectueux des forêts. En 2024, 93,5% des chaînes d’approvisionnement primaires en papier étaient jugées exemptes de déforestation. Cette traçabilité répond à l’exigence croissante des consommateurs et s’aligne sur les objectifs européens en matière de durabilité.

De l’Europe à l’Australie : un mouvement mondial pour des emballages responsables

La bascule vers le papier en France et bientôt en Europe illustre une tendance mondiale, déjà visible dans d’autres régions. En Australie, KitKat avait lancé dès 2022 un emballage contenant 30% de plastique recyclé. En 2025, cette proportion atteindra au minimum 70%, toujours selon le standard ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). Ce bond spectaculaire démontre une progression rapide des solutions techniques et une volonté affirmée de réduire l’usage du plastique vierge.

Le Royaume-Uni et l’Irlande n’ont pas été en reste. Depuis 2025, les célèbres barres 2-Finger y sont emballées dans des films composés de 75% de plastique recyclé. L’entreprise précise que cette proportion repose sur l’approche mass balance ISCC, une méthode reconnue pour certifier l’intégration de matériaux circulaires dans la production industrielle. Cette harmonisation des pratiques dans plusieurs marchés traduit une stratégie globale : chaque pays pilote adapte le rythme et la technologie selon la maturité du marché et les attentes des consommateurs.

La France joue désormais un rôle central, car elle est l’un des premiers pays européens à adopter à grande échelle le papier en remplacement du plastique. À terme, ce modèle devrait se déployer progressivement sur l’ensemble du continent. Cette dynamique illustre un changement structurel dans l’industrie agroalimentaire : les marques iconiques ne se contentent plus d’ajuster leur communication, elles modifient en profondeur leur chaîne de production.

La stratégie RSE de Nestlé : continuité et innovation

Au-delà de KitKat, Nestlé revendique une démarche globale de réduction du plastique vierge. Depuis 2023, l’entreprise achète du plastique recyclé pour couvrir ses besoins d’emballages. Comme le rappelle le site français de KitKat, la marque « souhaite réduire son utilisation de plastique vierge » et compense cette impossibilité technique par l’acquisition de matière recyclée, certifiée par l’ISCC. Bien que le mélange inclue encore du plastique vierge, la logique est claire : abaisser la dépendance au plastique neuf et favoriser l’économie circulaire.

Cette stratégie s’appuie sur un principe d’amélioration continue. Après Smarties en 2021 et Nestlé Dessert en 2025, KitKat devient en 2025 la première marque emblématique du portefeuille chocolat de Nestlé France à supprimer massivement les suremballages plastiques.

Le groupe entend ainsi démontrer que l’innovation responsable n’est pas un slogan mais un levier concurrentiel. Dans un marché où les attentes sociétales se transforment en pression réglementaire, Nestlé adopte une posture proactive. Le passage au papier pour KitKat n’est donc pas une fin, mais une étape d’un plan plus vaste.