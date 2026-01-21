Kaufman & Broad obtient la meilleure note du CDP pour sa stratégie climat

Le promoteur immobilier français Kaufman & Broad a obtenu la note « A » lors de l’évaluation annuelle 2025 du questionnaire Climat du CDP. Une distinction rare, attribuée aux entreprises les plus avancées en matière de transparence et d’action climatique, qui place Kaufman & Broad au sommet de son secteur.

Une question de crédibilité auprès des investisseurs, partenaires institutionnels et clients

Le 20 janvier 2026, Kaufman & Broad a annoncé avoir été distingué par la note « A » dans le cadre du classement Climat du CDP 2025. Pour Kaufman & Broad, cette reconnaissance s’inscrit dans une dynamique de transformation durable du secteur immobilier, à un moment où les enjeux climatiques pèsent de plus en plus sur les stratégies industrielles et financières.

Сette évaluation annuelle distingue les entreprises capables de démontrer une gouvernance climatique robuste, une transparence élevée et une capacité concrète à réduire leur impact environnemental. Dans ce contexte, Kaufman & Broad se positionne comme le leader de son secteur en matière de performance climatique. La note « A », la plus élevée du classement, n’est attribuée qu’à un nombre restreint d’entreprises jugées exemplaires. Cette reconnaissance reflète la solidité des dispositifs internes mis en place pour piloter les risques climatiques et intégrer les enjeux environnementaux dans la stratégie globale du groupe.

Pour Kaufman & Broad, cette distinction va au-delà d’un simple label. Elle renforce la crédibilité du groupe auprès de ses investisseurs, partenaires institutionnels et clients, dans un secteur où la pression réglementaire et sociétale s’intensifie. Comme l’a souligné Nordine Hachemi, Président Directeur Général, « l’obtention de cette note “A”, la meilleure du secteur, témoigne de l’excellence des pratiques de Kaufman & Broad en matière environnementale ».

Un questionnaire climatique exigeant

Le CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, est une organisation internationale de référence en matière d’évaluation environnementale. Chaque année, le CDP analyse les données climatiques transmises volontairement par des milliers d’entreprises à travers le monde. Pour Kaufman & Broad, répondre à ce questionnaire implique un exercice de transparence approfondi.

Le questionnaire Climat du CDP repose sur une échelle de notation allant de A à D. La note « A » récompense les entreprises considérées comme leaders, capables non seulement de mesurer précisément leurs impacts climatiques, mais aussi de déployer des stratégies crédibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette notation prend en compte la gouvernance climatique, l’identification des risques et opportunités liés au climat, ainsi que la cohérence des plans d’action mis en œuvre.

Dans le cas de Kaufman & Broad, le CDP a reconnu la qualité des processus de pilotage climatique et la capacité du groupe à aligner sa stratégie sur des standards internationaux exigeants. Cette reconnaissance souligne également la capacité de Kaufman & Broad à intégrer les enjeux climatiques dans ses décisions opérationnelles, un point clé dans un secteur immobilier fortement exposé aux transitions énergétiques et environnementales.

Pour Bertrand Eyraud, Directeur RSE & Innovation, cette distinction illustre un engagement collectif : « Cette reconnaissance met en lumière l’impact concret des actions quotidiennes des équipes pour mettre en œuvre les leviers de transition du groupe tels que l’éco-conception, la transition énergétique et la politique achats responsables ».

Kaufman & Broad, un acteur immobilier engagé dans la transition environnementale

Au-delà de la notation du CDP, Kaufman & Broad s’inscrit depuis plusieurs années dans une trajectoire de transformation de son modèle économique. Le groupe figure parmi les principaux constructeurs de logements en France, avec une activité couvrant les appartements, les maisons individuelles et l’immobilier d’entreprise, notamment les bureaux et locaux d’activités.

Dans ce contexte, les enjeux climatiques représentent un défi structurel pour Kaufman & Broad. Le secteur immobilier est en effet confronté à des exigences accrues en matière de performance énergétique, de réduction de l’empreinte carbone des bâtiments et d’adaptation aux évolutions réglementaires.

La note « A » obtenue auprès du CDP vient ainsi valider les orientations stratégiques du groupe. Elle confirme la capacité de Kaufman & Broad à structurer une approche globale intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conception des projets jusqu’à leur réalisation. Cette reconnaissance renforce également la visibilité du groupe sur les marchés financiers, où les critères ESG jouent un rôle croissant dans les décisions d’investissement.