Beaucoup de Français se sentent perdus dans leur travail : la quête de sens devient centrale

Ils ne manquent pas forcément d’emploi, ni même de compétences. Pourtant, de plus en plus de Français se disent perdus dans leur travail. Au cœur de cette désorientation, une exigence s’impose désormais comme non négociable : le besoin de sens. Quand le travail ne dit plus pourquoi il vaut la peine d’être fait, l’insatisfaction s’installe durablement.

8 Français sur 10 citent au moins une source d’insatisfaction professionnelle

Une courte majorité (53%) de Français se sentent perdus dans leur travail, non pas uniquement en raison des salaires ou de la charge de travail, mais parce qu’ils peinent à se reconnaître dans ce qu’ils font, peut-on conclure à la lecture du Baromètre Amour Pro de Chance et YouGov. Le sens du travail, longtemps implicite, devient une condition explicite de l’engagement.

Cette perte de repères ne renvoie pas à une instabilité généralisée, mais à une rupture intérieure. Beaucoup de salariés français continuent à travailler, parfois depuis des années, tout en ayant le sentiment de ne plus comprendre à quoi leur travail sert réellement. Cette désorientation se traduit par une insatisfaction massive : 79% des Français déclarent au moins une source d’insatisfaction professionnelle. Derrière ce chiffre, une réalité se dessine : le travail ne remplit plus son rôle structurant. Il n’organise plus le temps, l’identité ou la projection dans l’avenir. Les salariés se sentent perdus car ils n’arrivent plus à relier leurs tâches quotidiennes à une utilité perçue.

Des salariés perdus dans leur travail quand l’utilité disparaît

La question du sens dépasse largement celle des conditions matérielles. Certes, la rémunération reste une source majeure d’insatisfaction. Cependant, le malaise ne s’explique pas uniquement par un sentiment de sous-paiement. Il s’enracine dans une impression plus profonde : celle de contribuer à des objectifs flous, éloignés, voire contradictoires avec ses propres valeurs. Cette dissonance nourrit le sentiment d’être perdus dans son travail, même lorsque les indicateurs économiques sont au vert.

Le rôle du management devient alors déterminant. Près de 70% des Français expriment des insatisfactions à l’égard de leur manager. Le manque de reconnaissance et d’écoute revient en tête. Or, ces éléments sont directement liés au sens. Ne pas être reconnu, c’est aussi ne pas voir la valeur de son travail confirmée. Ne pas être écouté, c’est perdre toute prise sur le « pourquoi » de son engagement quotidien.

Des Français perdus dans leur travail mais en quête de cohérence

Face à cette perte de sens, l’envie de changement progresse. 35% des Français souhaitent changer de travail en 2026. Ce chiffre grimpe à 46% chez les 18-54 ans, signe que la quête de sens traverse toutes les générations actives. Changer de travail n’est plus seulement une stratégie de carrière, mais une tentative de réalignement personnel.

Pourtant, beaucoup restent bloqués. 47% des Français citent le manque d’opportunités professionnelles visibles comme principal frein. Cette contradiction nourrit le sentiment d’être perdus : le désir de sens est là, mais les chemins pour l’atteindre semblent inaccessibles. Le manque de réseau et la perte de confiance aggravent encore cette impression d’enfermement professionnel.