Ingérop crée sa fondation pour renforcer son action sociale et environnementale

Le 29 janvier 2026, le groupe français d’ingénierie Ingérop a annoncé la création de la Fondation Ingérop. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie RSE du groupe, qui place la transmission des savoirs, l’accompagnement des publics fragiles et la réponse aux enjeux climatiques au cœur de son action. Déjà engagé dans les transitions environnementales et sociétales, Ingérop formalise ainsi un dispositif pérenne.

La Fondation Ingérop, un engagement au service de l’intérêt général

Avec la création de sa fondation, Ingérop franchit un cap dans sa politique de responsabilité sociétale. L’entreprise a choisi de créer la Fondation Ingérop sous l’égide de la Fondation de France, un cadre juridique reconnu qui garantit à la fois rigueur, transparence et proximité avec les réalités de terrain. Ce choix permet à Ingérop de s’appuyer sur une expertise éprouvée dans l’accompagnement de projets d’intérêt général, tout en conservant une capacité d’action directe.

Ingérop entend, à travers cette fondation, « transmettre la passion de ses métiers, partager son exigence de l’excellence et placer l’humain au cœur de son projet d’accompagnement et de soutien pour celles et ceux qui souhaitent une vie meilleure », a déclaré le groupe dans sa communication institutionnelle. Cette orientation illustre une volonté claire de relier performance économique et utilité sociale, dans la continuité des engagements RSE déjà portés par l’entreprise.

La gouvernance de la fondation reflète cette ambition. La présidence a été confiée à Olivier Poulet, ancien directeur régional Méditerranée et Océan Indien d’Ingérop, récemment retraité du groupe. Il est entouré de représentants internes et externes, dont la direction RSE d’Ingérop, afin d’assurer un pilotage équilibré et aligné avec les valeurs de l’entreprise. Cette organisation vise à garantir la cohérence entre les actions de la fondation et la stratégie globale du groupe.

La Fondation Ingérop, un prolongement concret de la stratégie RSE du groupe

La Fondation Ingérop a vocation à soutenir des projets à fort impact social et environnemental. Les axes d’intervention identifiés couvrent notamment l’insertion par l’éducation, la transmission des savoir-faire et des savoir-être, ainsi que la prévention et la gestion des crises liées aux catastrophes naturelles. Ces priorités font écho aux domaines d’expertise historiques d’Ingérop, acteur reconnu de l’ingénierie des territoires.

Dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique, Ingérop souhaite également orienter une partie des actions de sa fondation vers la lutte contre ses effets et l’adaptation des sociétés. Cette approche s’inscrit dans la continuité des missions du groupe, déjà impliqué dans des projets liés à la mobilité durable, à la transition énergétique et à l’aménagement responsable des espaces de vie.

« La Fondation Ingérop entend s’appuyer naturellement sur son propre maillage territorial en France et à l’international, pour mettre au service de tous, son expertise technique et, aussi et surtout, le savoir-être de ses collaborateurs », précise le groupe dans sa communication officielle. Cette mobilisation des compétences internes constitue un levier central du dispositif, en cohérence avec une vision de la RSE fondée sur l’engagement des salariés et la valorisation du capital humain.

Ingérop, qui compte environ 3.500 collaborateurs, dispose d’un réseau étendu capable de relayer les actions de la fondation au plus près des besoins locaux. Cette dimension opérationnelle distingue la fondation d’un simple outil de mécénat financier, en faisant un véritable acteur de terrain, connecté aux enjeux sociaux et environnementaux contemporains.

Ingérop, acteur de l’ingénierie engagé dans une RSE de long terme

La création de la Fondation Ingérop s’inscrit dans une trajectoire de développement responsable déjà bien engagée. Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 458 millions d’euros en 2024, affirme depuis plusieurs années sa volonté de concilier croissance économique, performance technique et responsabilité sociétale. La fondation vient renforcer cette dynamique en lui donnant une traduction institutionnelle dédiée.

En structurant son action philanthropique, Ingérop entend inscrire son engagement dans la durée. La fondation permet en effet de mieux coordonner les initiatives solidaires existantes, tout en ouvrant la voie à de nouveaux partenariats avec des associations, des acteurs éducatifs et des organisations locales. Cette approche favorise une action plus lisible, mesurable et alignée avec les objectifs RSE du groupe.

Pour Ingérop, la fondation constitue également un outil de mobilisation interne. En associant les collaborateurs aux projets soutenus, le groupe renforce le sens donné au travail et encourage la participation citoyenne. Cette dimension humaine apparaît comme un pilier central de la démarche, dans un secteur où l’attractivité des métiers et la fidélisation des talents sont des enjeux majeurs.

À travers la création de sa fondation, Ingérop confirme ainsi sa volonté de jouer un rôle actif dans la transformation des territoires et des sociétés. Sans se substituer aux pouvoirs publics, le groupe entend apporter une contribution complémentaire, fondée sur son expertise d’ingénieur et sur une conception exigeante de la responsabilité d’entreprise.