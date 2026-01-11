Ils pensaient à une anomalie… ce que les scientifiques ont vu au fond de l’océan intrigue

Dans une découverte à la fois étonnante et un peu surréaliste, des chercheurs sont tombés sur une formation sous-marine qui ressemble à une « route en briques jaunes », comme sortie tout droit du Magicien d’Oz. La trouvaille a été faite lors d’une exploration au sein du Papahānaumokuākea Marine National Monument (PMNM), juste au nord des îles Hawaï.

À bord d’une expédition pleine de surprises

L’expédition s’est déroulée à bord du navire d’exploration E/V Nautilus, sous l’égide de l’Ocean Exploration Trust, en 2022, rapporte Futura Sciences. Les équipes ont sondé plusieurs structures sous-marines, dont la Liliʻuokalani Ridge, et c’est là qu’elles sont tombées sur la fameuse « route ».

Le site précis est le sommet du seamount Nootka (un mont sous-marin), une des merveilles cachées à près de 3 000 mètres sous la surface. On y voit aussi un lit de lac qui paraît étonnamment sec, même s’il est enfoui à 1 000 mètres sous l’eau (le lit donne l’apparence d’une surface sèche malgré la profondeur).

Les images prises pendant l’expédition ont été diffusées au public en avril 2022 via un montage vidéo sur YouTube, permettant à tous d’admirer cette formation. Sur place, les chercheurs ont décrit la scène comme curieuse et unique.

Ce que dit la géologie

Les blocs observés ont été identifiés comme un « écoulement fracturé de roche hyaloclastite », similaire à la boue bleue volcanique découverte ailleurs. La hyaloclastite est une roche volcanique qui se forme lors d’éruptions très énergiques, et ces fractures nettes semblent liées au stress thermique provoqué par des cycles de chauffage et de refroidissement durant ces éruptions.

Dans la vidéo, une portion de la roche montre des cassures parfaitement droites, évoquant une croûte cuite. C’est cette apparence qui a valu à la formation le surnom de « route en briques jaunes », comparaison relevée dans les commentaires de l’expédition, où certains l’ont même rapprochée d’une route menant à une Atlantide hypothétique.

Ce qu’on n’a pas encore exploré

En parallèle, les scientifiques rappellent l’ampleur de l’inexploré sous-marin et la biodiversité abyssale qui pourrait y être découverte. À l’échelle mondiale, seulement environ 0,0006 % à 0,001 % du plancher océanique profond a été exploré visuellement, ce qui représente environ 3 822,8 km², à peine plus que l’État de Rhode Island.

Une étude codifiée pour 2025 prévoit de mobiliser des institutions comme l’Ocean Discovery League, la Scripps Institution of Oceanography, et l’Université de Boston afin d’élargir la recherche et de cartographier ces zones encore peu connues. À ce jour, seulement 3 % du plancher de l’immense PMNM a été exploré, ce qui laisse entrevoir un potentiel énorme de découvertes.