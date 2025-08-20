Il croyait vivre une sortie tranquille… un requin a failli lui coûter la vie

Ce dimanche 17 août 2025, près de Big Grand Cay aux Bahamas, un touriste américain de 63 ans s’est retrouvé au cœur d’une agression en pleine séance de pêche sous-marine. Ce qui devait être une journée tranquille s’est transformé en véritable cauchemar, rappelant que même les activités les plus prisées peuvent réserver de mauvaises surprises.

Récit de l’incident

Aux alentours de 13 heures, alors qu’il profitait d’une session de pêche sous-marine – ce loisir mêlant sport et aventure –, le touriste a subi de « graves blessures », d’après une déclaration de la police relayée par le NY Post.

Après l’attaque, il a d’abord été pris en charge dans une clinique locale avant d’être évacué par avion vers les États-Unis pour bénéficier de soins complémentaires. À l’heure actuelle, son état de santé n’est pas précisé, ce qui inquiète d’autant plus les personnes qui suivent cette affaire de près.

La pêche sous-marine aux bahamas

Les Bahamas attirent chaque année des milliers d’amateurs qui rêvent de ramener leur propre poisson grâce à la pêche sous-marine. Cette activité se pratique en général avec des outils pointus – harpon, lance ou pique – destinés à transpercer le corps du poisson. Même si ça promet sensations fortes et aventure, il faut savoir que naviguer dans ces eaux n’est pas sans danger, surtout quand les rencontres avec la faune marine peuvent tourner au drame.

Reconnues pour leurs eaux cristallines et leur biodiversité marine, ces îles offrent un cadre parfait pour ce loisir. Toutefois, cet incident nous rappelle que même dans un lieu paradisiaque, des risques inattendus peuvent se cacher.

Réaction des autorités

Face à ce drame, le département d’État américain a émis une alerte de voyage de niveau 2 invitant ses ressortissants à « redoubler de prudence » lorsqu’ils se rendent aux Bahamas. Cette recommandation vise à informer les voyageurs des risques éventuels liés à certaines pratiques en mer.

Les responsables locaux et internationaux collaborent étroitement pour mieux comprendre comment l’attaque a pu se produire et pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise, en mettant en place des mesures préventives. Les mesures prises visent à protéger les visiteurs tout en préservant l’image des Bahamas en tant que destination touristique sûre et accueillante.

Sécurité pour les touristes

Cet événement tragique soulève des questions sur la sûreté des activités touristiques dans des destinations aussi prisées que les Bahamas. Alors que le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter, il est important que les opérateurs locaux et les touristes eux-mêmes prennent toutes les précautions nécessaires pour passer un séjour en toute sécurité.

Chacun doit se renseigner sur les risques potentiels et faire des choix réfléchis lorsqu’il s’adonne à des activités comme la pêche sous-marine. En respectant les consignes de sécurité locales et en restant vigilant, on peut profiter pleinement des merveilles naturelles de cette région tout en évitant les mauvaises surprises.