Gaspillage alimentaire : comment la France gaspille encore en 2023

Au 29 septembre 2025, journée internationale de sensibilisation aux pertes et au gaspillage, les données officielles dressent un état des lieux précis du gaspillage alimentaire en France. Selon le Service des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique, 9,7 millions de tonnes de déchets alimentaires ont été produites en 2023. Parmi eux, 40 % relèvent du gaspillage alimentaire.

Gaspillage alimentaire : où en est la France en 2023 ?

L’année 2023 marque une photographie claire du gaspillage alimentaire en France. « 9,7 millions de tonnes de déchets alimentaires ont été produites en France en 2023, soit 142 kg par habitant. 40 % de ces déchets, soit 3,8 millions de tonnes, sont du gaspillage alimentaire », indique le SDES. Soit 55 kg de denrées jetées par habitant.

Le SDES rappelle que « la consommation à domicile est la principale source de gaspillage alimentaire en France », représentant 35 % des déchets comestibles. Cette statistique met en lumière le rôle central des ménages dans l’alimentation durable. Autre fait marquant, 12 % des déchets ménagers correspondent à des produits encore emballés. Ces chiffres illustrent les marges d’amélioration possibles dans la distribution, l’étiquetage et la gestion des dates de consommation, autant d’axes stratégiques pour l’écologie et l’économie circulaire.

Gaspillage alimentaire : implications pour l’alimentation, l’écologie et l’économie

Les données 2023 tracent une feuille de route claire : cibler la consommation à domicile, réduire les produits jetés encore emballés et renforcer les démarches d’information. Cette réalité oriente les efforts vers les ménages, mais aussi vers la conception des emballages, la lisibilité des étiquettes et la communication responsable des distributeurs.

Parallèlement, l’ADEME publie de nouveaux outils pour accompagner la transition. Le 25 septembre 2025, elle a mis en ligne des guides pour « réaliser un diagnostic du gaspillage alimentaire dans le secteur des grandes et moyennes surfaces » et pour partager des « chiffres clés du gaspillage alimentaire dans l’hôtellerie ». Ces ressources sectorielles démontrent que réduire le gaspillage alimentaire est à la fois un levier écologique, un enjeu économique et une responsabilité sociale.