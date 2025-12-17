Exosens décroche la médaille d’or Ecovadis grâce à sa stratégie RSE

Le 17 décembre 2025, Exosens a annoncé l’obtention de la médaille d’or Ecovadis, une distinction qui place le groupe français dans le cercle restreint du top 5 % des entreprises évaluées. Dans un contexte industriel marqué par des exigences accrues en matière de conformité, de souveraineté et de responsabilité, Exosens confirme ainsi que performance économique et responsabilité sociétale peuvent converger, y compris dans les secteurs liés à la défense.

Exosens et la médaille d’or Ecovadis : une reconnaissance construite dans la durée

L’obtention de la médaille d’or Ecovadis par Exosens ne résulte ni d’un effet d’annonce ni d’une démarche opportuniste. Au contraire, Exosens s’est engagé depuis plusieurs années dans une structuration progressive et rigoureuse de sa politique RSE. Ainsi, selon le communiqué officiel du groupe publié le 17 décembre 2025, l’évaluation Ecovadis repose sur une analyse approfondie des politiques, des actions et des dispositifs de pilotage mis en place par Exosens, couvrant l’ensemble de ses activités industrielles.

Dans ce cadre, Exosens a atteint un score global de 82 points sur 100, un niveau qui lui permet d’accéder à la médaille d’or Ecovadis et de se positionner parmi les entreprises les plus avancées de son secteur, notamment dans l’aéronautique et la défense, selon Boursorama. Cette reconnaissance, selon Quynh-Boi Demey, directrice financière d’Exosens, « vient reconnaître le travail continu de structuration engagé par le Groupe depuis plusieurs années ».

La RSE appliquée à l’industrie de défense

Dans l’industrie de défense, la RSE constitue un enjeu complexe, souvent perçu comme contraignant. Pourtant, Exosens démontre que ces exigences peuvent devenir un levier de crédibilité et de compétitivité. En effet, l’évaluation Ecovadis repose sur quatre piliers fondamentaux : Environnement, Social et Droits humains, Éthique, et Achats responsables, selon le référentiel officiel d’Ecovadis publié en novembre 2025.

Sur le plan environnemental, Exosens a mis en place des bilans carbone réguliers et des plans d’action adaptés à chacun de ses sites industriels, comme l’indique le communiqué. Cette approche différenciée permet de tenir compte des spécificités locales tout en garantissant une cohérence globale, un point particulièrement scruté par Ecovadis lors de ses évaluations.

Par ailleurs, Exosens a renforcé ses politiques sociales et ses dispositifs de prévention des risques psychosociaux, tout en développant des programmes de formation et de montée en compétences. Enfin, l’éthique et les achats responsables occupent une place centrale dans la stratégie RSE d’Exosens. Le groupe s’est notamment fixé pour objectif que 80 % de ses fournisseurs stratégiques adoptent une démarche RSE structurée d’ici 2027.

La médaille d’or Ecovadis renforce la crédibilité d’Exosens auprès de ses clients institutionnels, de ses partenaires industriels et de ses investisseurs. Dans un environnement où les donneurs d’ordre exigent des garanties extra-financières de plus en plus précises, Exosens bénéficie ainsi d’un avantage compétitif tangible.

Par ailleurs, la médaille d’or Ecovadis s’inscrit dans une stratégie plus large de gouvernance responsable. Exosens s’est fixé des objectifs précis en matière de diversité, avec notamment l’ambition d’atteindre au moins 30 % de femmes au sein de son comité exécutif.