Et si tout s’arrêtait demain ? La Croix-Rouge alerte les Français : « préparez votre sac d’urgence »

Avec la multiplication des aléas climatiques en France, la Croix-Rouge française lance un appel pressant pour inciter les foyers à se préparer aux catastrophes naturelles. L’idée, c’est de faire prendre conscience à chacun de l’importance de se préparer individuellement et collectivement quand la météo se gâche. Le rapport « Évènements climatiques extrêmes : sommes-nous prêts à l’inévitable ? », réalisé en collaboration avec le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), met en lumière la fragilité actuelle des Français face aux imprévus de la nature.

Les Français et la fragilité face aux catastrophes

Beaucoup de Français se sentent complètement démunis face aux inondations, incendies de forêt, canicules, sécheresses et tempêtes. D’après ce constat inquiétant, seulement 10 % des citoyens possèdent déjà un sac d’urgence prêt à être utilisé. Pour ne rien arranger, 75 % se disent incapables de faire face aux inondations, 73 % aux incendies de forêt et 59 % à la canicule. Malgré une hausse notable de la fréquence et de l’intensité de ces événements, la prise de conscience des risques liés au dérèglement climatique reste très limitée.

La situation demande une réaction avant-gardiste afin de renforcer notre capacité d’adaptation, et préparer un sac d’urgence représente le premier pas de cette démarche.

Le « sac d’urgence » ou « Catakit »

Le sac d’urgence, c’est votre allié pour subvenir aux besoins vitaux de la famille pendant 24 à 48 heures, en attendant que la situation se stabilise. On vous recommande d’y inclure :

Des aliments non périssables (conserves, biscuits, aliments pour bébé).

De l’eau potable (au minimum 6 litres par personne ).

). Les médicaments et traitements personnels indispensables.

Une trousse de premiers secours avec pansements, alcool et compresses.

Une radio à piles et des piles de rechange.

Des dispositifs de signalement comme un sifflet et des fusées de détresse.

Une lampe de poche accompagnée de piles supplémentaires.

Un kit d’hygiène (brosse à dents, dentifrice, savon et protections menstruelles).

Un bloc-notes et des crayons pour noter les informations importantes.

Une pochette étanche contenant copies des documents d’identité, ordonnances, chargeur, clés et un peu d’argent liquide.

Des vêtements chauds et une couverture de survie.

Un chargeur pour téléphone portable.

Des jeux ou livres pour passer le temps en cas d’attente prolongée.

Tous ces éléments couvrent cinq besoins primordiaux : se nourrir, s’hydrater, se soigner, se protéger et se signaler.

Agir ensemble et se responsabiliser

Au-delà du sac d’urgence, il faut penser global et multiplier les formations aux gestes qui sauvent, tout en considérant l’importance d’un kit de survie. Ces compétences peuvent réduire considérablement le nombre de victimes lors des catastrophes. Par ailleurs, proposer un accompagnement psychologique pendant et après ces crises est indispensable pour aider les populations affectées.

L’appel de la Croix-Rouge française ne cherche pas à semer la panique, mais plutôt à encourager chacun d’entre nous à adopter des habitudes préventives, soulignant l’importance de la préparation collective. Cette action s’inscrit dans une volonté plus large de revoir notre manière d’appréhender les risques météorologiques, en s’inspirant des pratiques mises en place dans des pays régulièrement éprouvés par ce genre de situations, comme lors des alertes de vigilance orange.

Astuces pour bien utiliser votre sac d’urgence

Pour que votre sac soit vraiment opérationnel lors d’une urgence, pensez à :

Le ranger dans un endroit facile d’accès afin de pouvoir l’emmener rapidement si besoin. Vérifier chaque année la date de péremption des médicaments et des aliments stockés, de façon à toujours disposer de produits utilisables en cas de nécessité. Réapprovisionner systématiquement votre sac après chaque utilisation, pour qu’il reste toujours prêt à l’emploi.

La solidarité joue aussi un rôle important dans cette démarche. Prendre soin particulièrement des personnes les plus vulnérables renforce notre capacité collective à affronter les crises et à limiter leurs conséquences sur notre quotidien.