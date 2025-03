Enercoop : une transition énergétique solidaire contre la précarité énergétique

Enercoop, fournisseur d’énergies renouvelables, s’engage dans la lutte contre la précarité énergétique qui touche 12 millions de foyers en France. À travers diverses initiatives, la coopérative soutient les ménages en difficulté tout en promouvant une transition énergétique citoyenne et locale, renforçant ainsi son modèle solidaire.

Des actions concrètes pour soutenir les foyers précaires

En tant que coopérative d’intérêt collectif, Enercoop place la solidarité au cœur de ses engagements. Face à une précarité énergétique qui touche des millions de foyers, la coopérative a développé plusieurs actions concrètes pour répondre aux besoins des ménages les plus vulnérables. L’une de ces initiatives majeures est le soutien au fonds de dotation Énergie Solidaire, un dispositif permettant de financer des associations locales qui accompagnent les foyers en difficulté. Grâce à l’engagement de ses clients via des micro-dons sur leurs factures, Enercoop a pu collecter plus de 195.000 euros en 2024 pour financer des projets d’aide.

En parallèle, Enercoop a mis en place une équipe dédiée pour accompagner ses clients en situation de vulnérabilité. Cette équipe offre des solutions de paiement adaptées et aide les foyers à naviguer dans les démarches administratives pour accéder aux aides publiques. Par son implication dans des dispositifs comme le Slime de la Ville de Paris, Enercoop s’engage à lutter contre le non-recours aux aides, afin que chaque foyer puisse bénéficier du soutien nécessaire pour réduire sa facture énergétique.

Un engagement structuré autour de la solidarité et de la sobriété énergétique

Outre l’accompagnement direct des foyers précaires, Enercoop renforce son engagement en participant à des collectifs et projets européens. Depuis 2021, la coopérative est membre du réseau RAPPEL, qui regroupe des acteurs luttant contre la précarité énergétique, et prend part à l’Observatoire Parisien de la Précarité Énergétique. Enercoop a également mis en place une remise solidaire sur les abonnements de ses clients bénéficiaires du chèque énergie, réduisant de manière significative leur facture mensuelle.

De plus, Enercoop soutient la sobriété énergétique en offrant gratuitement l’outil « Mes Watts en Direct » à ses clients vulnérables, leur permettant de suivre leur consommation en temps réel et de réaliser jusqu’à 18% d’économies sur leurs factures. Cet engagement s’étend à ses producteurs d’énergie renouvelable, auxquels Enercoop octroie des primes pour soutenir des actions solidaires sur leur territoire. Depuis 2021, plus de 120.000 euros ont été investis dans cette démarche.