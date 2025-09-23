En quelques minutes, un village entier disparaît sous les eaux en Inde : des images glaçantes

Le 5 août, le petit bourg de Dharali dans l’État d’Uttarakhand, au nord de l’Inde, a été littéralement dévasté par une inondation éclair. Cet événement dramatique, survenu tout près de la frontière népalaise, a bouleversé non seulement les habitants du coin mais aussi toute la nation. L’inondation a tout emporté sur son passage et provoqué des pertes humaines et matérielles importantes.

Comment s’est déroulée l’inondation

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l’Uttarakhand ces derniers jours sont à l’origine de ce désastre. Dans certaines zones reculées, les autorités locales ont enregistré 21 cm de précipitations, un chiffre alarmant qui a fait grimper rapidement le niveau des eaux en amont de Dharali. Même si les services météorologiques indiens avaient lancé une alerte à propos de ces fortes pluies, la violence et la rapidité de l’inondation ont pris tout le monde de court.

La montée des eaux a provoqué une coulée de boue énorme qui a emporté maisons et infrastructures. Des torrents d’eau chargée de boue ont englouti les habitations, atteignant parfois les toits, comme le montrent les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces images marquantes dévoilent des personnes coincées par les flots et des bâtiments anéantis en un clin d’œil.

🚨New Terrifying Video: Sudden Cloudburst Triggers Deadly Mudslide in Dharali, Uttarakhand, India. You can see people fleeing as a massive wall of mud barrels through, crushing buildings and hotels. Initial reports suggest 4 dead, but the toll could be higher. pic.twitter.com/z5S0Vs2ULW — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 5, 2025

Les conséquences sur les personnes et les biens

Le bilan humain est lourd : au moins quatre personnes ont perdu la vie et environ 100 personnes sont toujours portées disparues. Les habitants, pris par la vitesse de l’inondation, n’ont pas pu réagir à temps. Des structures entières, y compris des habitations et des hôtels, ont cédé sous la force des éléments. Certaines maisons ont même été déplacées par la puissance des flots.

Face à cette situation dramatique, 150 militaires ont été dépêchés sur le terrain pour participer aux secours. Une vingtaine de rescapés a déjà pu être secourue grâce à l’effort conjoint des équipes locales et militaires. Cependant, les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes disparues.

Les réactions des responsables et le climat

Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a indiqué que toutes les mesures possibles sont mises en place pour sauver des vies et fournir une aide immédiate aux sinistrés. Le président indien, Narendra Modi, a adressé ses condoléances aux familles endeuillées via X (anciennement Twitter). Le ministre d’État à la Défense a également communiqué un bilan provisoire dans la soirée du drame.

Les inondations meurtrières ne sont malheureusement pas un phénomène isolé pendant la saison de la mousson en Inde, généralement comprise entre juin et septembre. Le même district avait déjà connu un épisode tragique en 2021, avec Chamoli, où une inondation avait emporté la vie de 200 personnes sur 500 habitants. Selon les spécialistes, le changement climatique agit comme un accélérateur de ces événements extrêmes en les rendant plus fréquents et violents.

Des images choc et une mobilisation sans relâche

Un internaute a capturé en vidéo ce moment dévastateur depuis plusieurs kilomètres du site touché. Cette vidéo, qui ne cesse de faire le tour d’internet, contribue à sensibiliser le public à l’ampleur de la catastrophe.

Alors que les secours poursuivent leurs recherches pour retrouver les disparus, cet épisode montre à quel point il est urgent d’investir dans des systèmes d’alerte précoce plus performants face aux événements naturels exacerbés par le changement climatique.