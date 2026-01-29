Élue plus belle vieille ville d’Europe, cette destination concentre un nombre fou de trésors en quelques rues

Cracovie, ancien joyau de la Pologne, a récemment décroché la première place du palmarès des plus belles vieilles villes d’Europe, d’après une étude menée par Tourlane, un site de voyages en ligne réputé. La ville a gardé son charme d’antan et séduit les passionnés d’histoire et de patrimoine. Située à seulement 2 heures de vol de Paris, Cracovie combine richesse historique et accessibilité, rapporte L’Internaute.

Le classement : comment ça s’est fait

À l’été 2025, l’expert en voyages Tourlane a évalué 65 villes européennes reconnues pour leur héritage architectural. L’étude s’appuyait sur quatre critères principaux : la practicabilité piétonne (50 %), l’ancienneté de la ville (20 %), le coût d’une visite guidée (20 %) et la popularité sur Instagram (10 %). Ces critères visent à mesurer l’intérêt d’une exploration à pied, l’ancienneté historique, l’accessibilité financière et l’engouement du public pour ces destinations.

Cracovie s’est placée en tête, devant Naples (Italie), qui prend la deuxième place, ainsi que d’autres concurrentes de taille comme Ratisbonne (Allemagne) et Avignon (France). Naples, souvent primée, reste célèbre pour ses trésors historiques, mais Cracovie a su charmer les experts par son allure préservée.

Ce qui fait son charme : architecture et histoire

La vieille ville de Cracovie, localement appelée « Stare Miasto », a des origines remontant au VIIe siècle. Elle figure au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1978, un statut lié à sa conservation remarquable pendant la Seconde Guerre mondiale. Le château du Wawel, ancienne résidence des rois de Pologne, témoigne de cet héritage royal et historique.

Sur la place du Marché, au cœur de la cité, se mêlent les styles roman, gothique, Renaissance et baroque, entourés de maisons bourgeoises aux façades nettes. La basilique Sainte-Marie, avec son célèbre retable en bois, et la Halle aux Draps dans le style Renaissance figurent parmi les monuments phares. Le dédale de ruelles pavées et de petites places renforce l’atmosphère singulière de Cracovie.

Facile à visiter et agréable sur place

Un des atouts majeurs de Cracovie, c’est sa praticabilité piétonne. Le parc des Planty, qui remplace les anciens remparts (un parc circulaire qui entoure la vieille ville), offre une promenade continue autour du centre historique. Les visiteurs peuvent ainsi parcourir la ville à pied sans difficulté, en suivant un itinéraire historique qui regroupe les principaux monuments. Le coût d’une visite guidée s’élève à 12 €.

Cracovie jouit aussi d’une forte présence en ligne, avec près de 8 millions de photos publiées sur Instagram qui mettent en valeur ses charmes. Ce phénomène témoigne de l’attrait visuel et culturel que la ville exerce sur les voyageurs du monde entier.

Les spécialistes, en parlant de la ville comme d’un « véritable trésor », soulignent la densité impressionnante de sites touristiques dans un périmètre restreint, un avantage pour qui veut découvrir à pied les nombreux joyaux architecturaux de Cracovie.