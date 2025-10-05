Elles envahissent à nouveau nos maisons : ce que vous ignorez sur ces punaises qu’il ne faut surtout pas écraser

Avec l’arrivée de l’automne, les punaises des bois refont leur apparition dans nos maisons. Ces petites bestioles, souvent mal perçues, ne cherchent qu’à échapper au froid de l’hiver en se réfugiant à l’intérieur. Même si elles sont totalement inoffensives pour les humains et les animaux domestiques, leur présence peut vite devenir dérangeante, notamment à cause de leur odeur particulière. On vous explique ici pourquoi elles débarquent en cette saison et comment vivre tranquille avec ces visiteurs inattendus.

À quoi ressemblent ces insectes et comment se comportent-ils

Les punaises vertes des bois, scientifiquement appelées Palomena prasina, se distinguent par leur couleur verte qui tend vers le marron en approchant de l’hiver. Aussi appelées punaises des bois, elles se fondent très bien dans leur environnement naturel. Actives surtout à la fin de l’été et en automne, ces insectes peuvent parfois causer des dégâts dans les potagers et les serres en quête de nourriture. Elles se nourrissent essentiellement de sève de plantes, ce qui les rend particulièrement attirées par ces espaces.

Leur spécificité réside dans leurs glandes odoriférantes qui libèrent soit des phéromones destinées à attirer leurs congénères, soit des substances pour se défendre. Quand on les manipule ou les écrase, elles dégagent une odeur forte et désagréable. Contrairement aux fameuses punaises de lit, elles ne piquent pas et ne représentent aucun danger pour l’homme.

Le réchauffement climatique et ses effets sur leur nombre

Le réchauffement climatique favorise la multiplication de ces insectes. Un expert explique notamment : « Puisque le climat change, cela influe sur certains animaux plus sensibles aux variations de températures. Forcément, on remarque ceux qui sont de plus en plus présents et qui nous ennuient. » Cette hausse des températures agit directement sur ces insectes, les rendant plus prolifiques.

En France métropolitaine et en Corse, on recense pas moins de 1 392 espèces différentes de punaises. La plupart d’entre elles sont inoffensives pour nous et jouent un rôle écologique notable en se nourrissant de certaines plantes tout en servant de nourriture à d’autres espèces.

Comment limiter leur présence chez soi

Il n’est pas simple de bloquer complètement l’entrée des punaises dans nos maisons. Elles trouvent facilement refuge par les fissures des murs ou au niveau des ouvertures autour des fenêtres et des portes. Une fois à l’intérieur, elles se planquent souvent près des plinthes, dans les replis des rideaux ou même dans les bacs à linge.

Pour réduire leur passage, il est recommandé de nettoyer régulièrement les endroits difficiles d’accès et d’utiliser certaines plantes répulsives comme :

la menthe

l’absinthe

le romarin

Une méthode naturelle efficace consiste à utiliser de la cannelle et du poivre de Cayenne, qui repoussent ces nuisibles grâce à leurs propriétés odorantes et irritantes. Des pièges écologiques contenant des huiles essentielles telles que la menthe poivrée et la lavande peuvent aussi être essayés, même si leur efficacité n’est pas garantie.

Penser autrement à nos petits colocataires

Les punaises ont souvent mauvaise réputation, alors qu’elles jouent un rôle dans l’équilibre de notre environnement. Plutôt que de les écraser, pourquoi ne pas essayer de les capturer pour ensuite les relâcher à l’extérieur ? Ce geste permet de garder une certaine harmonie dans la nature et d’éviter la diffusion d’odeurs désagréables.