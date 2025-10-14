« Elles arrivent par centaines » : pourquoi les araignées envahissent nos maisons cet automne

Alors que l’automne s’installe, en Europe comme en Amérique du Nord, on remarque un phénomène familier mais cette fois plus marqué : les araignées qui débarquent en force. Cette année, ces bestioles à huit pattes sont non seulement plus nombreuses, mais elles semblent aussi un peu plus imposantes, ravivant à la fois curiosité et inquiétude. Près d’un Français sur deux se dit arachnophobe d’après la LPO (Ligue de protection des oiseaux), ce qui ne manque pas d’alimenter le débat sur leur prolifération.

Un climat qui les favorise

Le réchauffement joue un rôle déterminant dans cette multiplication. Depuis le début de l’année, des températures chaudes ont permis aux araignées de se développer rapidement. David Gee, professeur de zoologie à l’université de Derby au Royaume-Uni, explique à BBC News que « les araignées ont atteint leur maturité plus tôt ». En effet, cette chaleur renforcée a offert plus de nourriture et amélioré la survie des jeunes araignées.

Un été exceptionnellement chaud au Royaume-Uni a été accompagné de conditions similaires aux États-Unis, où chaleur et humidité ont boosté leur activité. Des températures douces facilitent aussi leur entrée dans nos maisons par les portes et fenêtres ouvertes.

Leur comportement à l’automne

À l’automne, les araignées urbaines se lancent dans leur période de reproduction, ce qui explique leur présence inhabituelle. Les mâles, en particulier, se mettent à la recherche de femelles après avoir terminé leur maturation à la fin de l’été. David Gee précise que « comme tous les mâles cherchent, il arrive qu’ils se croisent et même se chassent d’une zone », menant à une véritable « guerre de territoire » dans nos maisons.

Cette lutte pour le territoire incite souvent les mâles à déambuler, multipliant ainsi leurs apparitions dans les foyers.

Un rôle écologique à ne pas négliger

Même si leur réputation n’est pas toujours flatteuse, les araignées jouent un rôle déterminant dans la régulation des insectes indésirables. Elles se nourrissent de moustiques, de mouches et d’autres petits parasites, aidant à maintenir l’équilibre naturel chez nous. Le Parisien Jardin rappelle que ces petites créatures ne sont pas vraiment des nuisibles, mais des alliés discrets, favorisant une cohabitation pacifique.

Sur environ 50 000 espèces recensées dans le monde, seulement 25 possèdent un venin potentiellement dangereux pour l’humain, ce qui rend tout risque d’altercation vraiment minime ici en France.

Des astuces naturelles pour les éloigner

Si vous préférez éviter de croiser ces visiteurs indésirables, plusieurs méthodes naturelles existent pour les faire fuir sans leur faire de mal. Des odeurs comme la lavande, la menthe poivrée ou encore la citronnelle sont réputées efficaces. D’autres optent pour du vinaigre blanc ou du marron d’Inde pour tenir ces arthropodes à distance.

Cela dit, l’efficacité de ces méthodes peut varier et n’est pas scientifiquement démontrée. Il est donc conseillé d’expérimenter différentes approches pour voir celle qui marche le mieux dans votre situation.