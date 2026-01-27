Ecotone confirme son modèle durable avec une quatrième certification B Corp

Le groupe Ecotone, spécialisé dans le bio et le végétal, vient d’obtenir une nouvelle recertification B Corp™, avec un score inédit pour une grande entreprise du secteur. Cette performance renforce la crédibilité d’un modèle fondé sur l’impact social, la biodiversité et la transformation durable du système alimentaire.

Ecotone et la certification B Corp : un modèle d’excellence agroalimentaire

Ecotone annonce sa recertification B Corp™, une reconnaissance obtenue pour la quatrième fois consécutive. Avec un score de 123,7 points, Ecotone atteint un niveau d’excellence rarement observé dans l’agroalimentaire mondial. Ce résultat place Ecotone parmi les entreprises les plus avancées en matière de responsabilité sociale et environnementale, dans un contexte où la certification devient un indicateur stratégique de performance durable.

Ecotone s’impose aujourd’hui comme un acteur central du mouvement B Corp dans l’industrie alimentaire. Le score de 123,7 points obtenu par Ecotone dépasse largement le seuil de certification fixé à 80 points. Ce niveau de performance est également très supérieur au score médian des entreprises évaluées, qui s’établit à 50,9 points selon les standards B Corp. Ainsi, Ecotone confirme son statut d’entreprise pionnière dans la transformation du secteur agroalimentaire.

Cependant, cette performance ne résulte pas d’une stratégie récente. Ecotone s’inscrit dans une trajectoire d’amélioration continue depuis plusieurs années. En 2019, le groupe avait obtenu un score de 91,7 points. En 2022, Ecotone avait déjà franchi un cap en atteignant 116,5 points lors de sa précédente recertification. Aujourd’hui, Ecotone poursuit cette dynamique avec une progression significative, ce qui témoigne d’un engagement structurel et durable en faveur de l’impact social et environnemental.

Par ailleurs, Ecotone se distingue par son positionnement unique dans la catégorie des grandes entreprises agroalimentaires. Avec plus de 1.000 salariés, Ecotone appartient à la catégorie des acteurs industriels majeurs. Pourtant, Ecotone parvient à conjuguer taille critique et exigences élevées en matière de responsabilité. Cette capacité à intégrer des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance dans un modèle industriel global constitue l’un des traits distinctifs d’Ecotone.

De plus, Ecotone inscrit la certification B Corp dans une vision stratégique globale. Le groupe considère cette démarche non comme un label marketing, mais comme un cadre structurant pour l’ensemble de ses activités. Ainsi, Ecotone intègre les exigences B Corp dans ses décisions opérationnelles, ses choix d’approvisionnement, ses politiques sociales et sa stratégie d’innovation. Ce positionnement confère à Ecotone un rôle de laboratoire d’expérimentation pour un nouveau modèle agroalimentaire.

Enfin, Ecotone bénéficie d’un rayonnement international important. Présent dans plus de sept pays européens et distribuant ses produits dans plus de 80 pays, Ecotone s’appuie sur un portefeuille de marques engagées dans le bio, le végétal et le commerce équitable. Ce déploiement international permet à Ecotone de diffuser ses standards de durabilité à grande échelle, tout en renforçant la visibilité du modèle B Corp dans l’agroalimentaire.

Biodiversité, climat, agriculture durable, innovation alimentaire et responsabilité sociale : Ecotone a opté pour une vision globale

Ecotone construit sa stratégie autour d’une transformation profonde de l’alimentation. Le groupe développe un modèle fondé sur le bio, le végétal et des pratiques agroécologiques. Aujourd’hui, plus de 79% de l’assortiment d’Ecotone est certifié biologique. De plus, plus de 95% des produits proposés par Ecotone sont végétariens. Ces indicateurs illustrent l’orientation stratégique d’Ecotone vers une alimentation plus respectueuse de l’environnement et des ressources naturelles.

Cependant, l’engagement d’Ecotone dépasse la seule composition de ses produits. Ecotone agit également sur les filières agricoles. Le groupe travaille à renforcer la part des matières premières issues de pratiques favorables à la biodiversité. Cette démarche s’inscrit dans une logique de long terme visant à préserver les écosystèmes tout en garantissant la qualité des approvisionnements. Ainsi, Ecotone contribue à l’établissement de chaînes de valeur plus durables dans l’agroalimentaire.

En parallèle, Ecotone développe des initiatives visant à réduire l’empreinte environnementale de ses activités industrielles. Le groupe agit notamment sur la réduction des impacts climatiques, l’amélioration de la recyclabilité des emballages et la limitation des intrants chimiques dans les filières agricoles. Ces actions traduisent la volonté d’Ecotone d’intégrer les enjeux environnementaux à l’ensemble de sa chaîne de production.

Par ailleurs, Ecotone inscrit ses engagements dans une approche systémique. Le groupe articule ses actions autour de plusieurs piliers complémentaires : biodiversité, climat, agriculture durable, innovation alimentaire et responsabilité sociale. Cette approche globale permet à Ecotone d’éviter une vision fragmentée de la RSE. Au contraire, Ecotone construit un modèle cohérent où chaque initiative renforce l’impact des autres.

De plus, Ecotone valorise le commerce équitable comme levier de transformation des filières. Le groupe développe des partenariats avec des producteurs engagés dans des pratiques respectueuses de l’environnement et des conditions de travail. Cette orientation contribue à renforcer la dimension sociale de la stratégie d’Ecotone, tout en consolidant la traçabilité des approvisionnements.

Enfin, Ecotone s’inscrit dans une dynamique d’innovation permanente. Le groupe investit dans le développement de nouveaux produits végétaux et biologiques afin de répondre à l’évolution des attentes des consommateurs. Cette stratégie permet à Ecotone de concilier croissance économique et transition alimentaire, tout en renforçant sa crédibilité auprès des acteurs de la RSE.

Gouvernance, diversité et engagement collectif

Ecotone ne limite pas sa démarche RSE aux enjeux environnementaux. Le groupe développe également une politique ambitieuse en matière d’impact social. La certification B Corp évalue notamment les pratiques de gouvernance, les conditions de travail, la diversité et l’engagement des collaborateurs. Dans ce cadre, Ecotone met en œuvre des actions visant à renforcer la parité, la participation des salariés et la transparence des décisions.

Ainsi, Ecotone intègre l’engagement collaborateur comme un levier central de performance durable. Le groupe développe des programmes internes favorisant la participation des équipes aux projets de transformation. Cette approche permet à Ecotone de renforcer la cohésion interne tout en stimulant l’innovation sociale. Par ailleurs, Ecotone considère la diversité comme un facteur de résilience et de créativité, ce qui se traduit par des politiques actives en faveur de l’inclusion.

Cependant, l’impact social d’Ecotone s’étend également à ses relations avec les parties prenantes externes. Le groupe travaille avec ses fournisseurs, ses partenaires et ses distributeurs afin de diffuser des standards élevés de responsabilité sociale. Cette démarche contribue à amplifier l’impact d’Ecotone au-delà de son périmètre direct. Ainsi, Ecotone agit comme un catalyseur de transformation pour l’ensemble de l’écosystème agroalimentaire.

En outre, Ecotone s’inscrit dans une logique de transparence. La publication régulière de rapports d’impact permet au groupe de rendre compte de ses progrès et de ses limites. Cette pratique renforce la crédibilité d’Ecotone auprès des investisseurs, des consommateurs et des acteurs institutionnels. Elle constitue également un outil de pilotage stratégique, permettant à Ecotone d’ajuster ses objectifs en fonction des résultats observés.

Par ailleurs, Ecotone s’impose comme un acteur de référence dans le débat public sur la transition alimentaire. Le groupe participe à des initiatives collectives visant à promouvoir des modèles économiques plus responsables. En adoptant une posture proactive, Ecotone contribue à mettre en place un discours alternatif à celui de l’agroalimentaire conventionnel. Cette stratégie renforce la visibilité d’Ecotone et consolide sa légitimité dans le champ de la RSE.

Enfin, la recertification B Corp d’Ecotone constitue un signal fort pour l’ensemble du secteur agroalimentaire. Elle démontre qu’une grande entreprise peut atteindre un haut niveau de performance sociale et environnementale tout en conservant une dimension industrielle et internationale. À travers ce parcours, Ecotone incarne une trajectoire possible pour les acteurs souhaitant concilier compétitivité économique et impact positif.