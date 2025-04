Économie d’Énergie et CSIAM : un accord stratégique pour accélérer la transition

Le 25 mars 2025, la société Économie d’Énergie a signé un partenariat stratégique avec la Chambre Syndicale Internationale de l’Automobile et du Motocycle (CSIAM). Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de mobilité durable, au moment où la transition énergétique ne tolère plus l’approximation. À travers cette alliance, le duo entend accélérer l’électrification des flottes automobiles en rendant les primes CEE plus accessibles. Une manœuvre qui résonne dans un secteur en quête de légitimité écologique.

Économie d’Énergie : une mécanique bien huilée au service de l’écologie

Fondée en tant que filiale du Groupe La Poste, Économie d’Énergie se présente comme un pionnier du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Son objectif est limpide : « faciliter et accélérer la transition écologique pour tous ». Que vous soyez particulier, collectivité ou entreprise industrielle, l’entreprise propose des outils pour accompagner les projets de rénovation énergétique, simplifier les démarches et maximiser les retours via des subventions.

Ce rôle de facilitateur financier s’accompagne d’une expertise technique précise : montage des dossiers, suivi réglementaire, contrôle de conformité. En d’autres termes, elle transforme un casse-tête administratif en un levier économique. Une approche utile, voire essentielle, dans un secteur automobile souvent paralysé par les lourdeurs bureaucratiques.

Une alliance stratégique entre Économie d’Énergie et la CSIAM

Le partenariat qu’Économie d’Énergie vient de sceller avec la CSIAM – organisation représentant 85 marques et 53 constructeurs, couvrant plus de 60% des immatriculations en France – ne doit rien au hasard. L’objectif ? Rendre les primes CEE immédiatement visibles pour les clients, en les intégrant directement aux devis et bons de commande de véhicules électriques. Cette stratégie transforme une subvention abstraite en argument de vente concret.

Éric Baudrillard, Directeur Général d’Économie d’Énergie, l’affirme sans détour : « Nous allons travailler main dans la main avec les constructeurs et les concessionnaires pour intégrer les primes CEE directement dans leurs offres, en les aidant à constituer les dossiers et en assurant la conformité des opérations ». Une déclaration qui démontre une volonté de changer d’échelle : il ne s’agit plus de promouvoir l’électrique à la marge, mais bien de l’ancrer dans les pratiques commerciales quotidiennes.

Économie d’Énergie au cœur du financement de la transition

Les CEE ne sont pas un gadget fiscal. Ce sont des instruments financiers puissants permettant de réduire significativement le coût d’un véhicule électrique pour l’utilisateur final. Grâce à ce partenariat, les constructeurs adhérents de la CSIAM pourront – désormais :

accéder à un accompagnement clé-en-main pour simplifier la constitution des dossiers ;

intégrer les aides dans leurs offres commerciales, renforçant leur attractivité ;

sécuriser leurs opérations avec un suivi réglementaire rigoureux.

Cette démarche lève un obstacle de taille : la complexité perçue du dispositif CEE. Athina Argyriou, la présidente déléguée de la CSIAM, en souligne l’impact dans une formule ciselée : « Cette alliance, parfaitement alignée sur les objectifs ambitieux de 2035, dote les constructeurs […] d’outils efficaces pour satisfaire les attentes environnementales grandissantes des consommateurs ».

Une démocratisation de la mobilité propre ?

Derrière les discours institutionnels, se profile une ambition plus large : démocratiser l’accès aux véhicules électriques. En facilitant l’usage des primes CEE et en les rendant lisibles pour les acheteurs – qu’ils soient entreprises, collectivités ou particuliers – cette alliance agit comme un accélérateur de changement. En toile de fond, la date fatidique de 2035 plane. D’ici là, le parc thermique devra fondre comme neige au soleil. Le partenariat entre Économie d’Énergie et la CSIAM s’inscrit comme une réponse concrète aux injonctions réglementaires, mais aussi à la pression sociétale croissante pour une mobilité plus propre.