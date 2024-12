Durabilité des produits : et si l’amélioration venait de l’IA ?

L’équation semble simple : technologie et durabilité vont de pair. Mais, en pratique, la réalité révèle des nuances inattendues. À l’heure où les organisations mondiales s’engagent davantage pour l’environnement, des chiffres étonnants émergent. Quels sont les véritables obstacles et comment la tech pourrait-elle transformer la donne ? Voici les résultats de l’étude par Kyndryl-Microsoft.

Les ambitions environnementales des entreprises : un chemin encore semé d’embûches

Le développement durable est désormais une priorité stratégique pour 84 % des organisations. Pourtant, un contraste frappant persiste : seulement 21 % d’entre elles exploitent réellement la puissance technologique pour atteindre leurs objectifs environnementaux. Ce fossé reflète une transition inégale entre intention et action.

En France, des progrès sont visibles : 80 % des entreprises établissent aujourd’hui des rapports environnementaux, contre 40 % en 2023. Toutefois, « l’intégration stratégique des données reste marginale », selon Matthew Sekol, expert Microsoft, pointant une opportunité manquée pour transformer ces données en moteur d’innovation durable.

L’IA pourrait révolutionner les pratiques durables, mais elle reste largement cantonnée à des usages rétrospectifs. Environ 62 % des entreprises l’utilisent pour analyser des données historiques, tandis que seulement 37 % explorent son potentiel prédictif.

En optimisant la planification de scénarios et l’atténuation des risques climatiques, l’IA peut devenir un allié précieux. Cependant, une inquiétude grandit : son empreinte énergétique. À peine 35 % des organisations mesurent l’impact environnemental de leurs outils d’intelligence artificielle, soulignant une double urgence, technologique et écologique.

Durabilité : exploiter les données pour accélérer la transformation

Une gestion efficace des données est aussi très importante. Pourtant, seuls 15 % des acteurs interrogés utilisent leurs données pour guider leur transformation environnementale. Les silos d’information entre départements limitent la visibilité globale et entravent les décisions éclairées.

Les enjeux de la durabilité ne concernent pas seulement les dirigeants : ils appellent une mobilisation générale des organisations. En 2024, près de 49 % des entreprises considèrent les responsables du développement durable comme centraux dans leurs stratégies, contre 27 % en 2023.

En renforçant le rôle de la technologie et des données, les entreprises peuvent non seulement réduire leur empreinte carbone, mais aussi renforcer leur résilience face aux défis environnementaux. Ullrich Loeffler, PDG d’Ecosystm, résume bien : « Unir nos forces pour créer un avenir équitable et durable est non seulement possible, mais essentiel. »