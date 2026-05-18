Des scientifiques réaniment une créature congelée depuis 24 000 ans en Sibérie : elle se réveille et commence à se reproduire comme si de rien n’était

L’une des découvertes récentes les plus fascinantes en biologie est le réveil d’un organisme microscopique, le rotifère bdelloïde. Publié dans le journal Current Biology, l’article intitulé « A Microscopic Survivor From The Ice Age » montre comment cet animal, mesurant environ 0,5 mm, a repris vie après avoir été gelé pendant 24 000 ans. Trouvé dans le pergélisol sibérien, cet exemple offre un nouveau regard sur la capacité de certains êtres vivants à traverser des conditions extrêmes, et pose beaucoup de questions sur les mécanismes de la cryptobiose.

Un voyage dans le temps et la glace

Le rotifère bdelloïde provient d’une formation géologique particulière : le Ice Complex Yedoma. Cette région est connue pour ses loess riches en glace et ses coins de glace bien développés. Les chercheurs l’ont extrait de carottes de pergélisol prélevées en Sibérie, ce qui donne un aperçu direct des conditions du Pléistocène tardif, datées entre 23 960 et 24 485 ans. À ce jour, cette découverte montre que des animaux multicellulaires peuvent rester en cryptobiose pendant des milliers d’années, un phénomène jusque‑là surtout documenté chez des organismes unicellulaires.

Les études menées par l’équipe, dirigée par Stas Malavin, mettent en évidence la résistance de ces organismes : ils résistent à la formation de cristaux de glace, aux radiations et aux ravages du temps.

Survie extrême et perspectives

La cryptobiose est l’état clé ici : le métabolisme est presque complètement arrêté. Si des cas similaires avaient déjà été observés chez des unicellulaires, la capacité du rotifère à garder ses structures internes intactes après tant d’années de congélation est inédite chez un animal multicellulaire. En laboratoire, un dégel contrôlé a permis au rotifère de reprendre une activité biologique normale et de se reproduire asexuellement par parthénogenèse, ce qui montre que son réveil n’était ni passager ni anecdotique.

Cette étude ouvre des pistes pour la biotechnologie et l’astrobiologie, avec des applications possibles allant des techniques de cryogénie prometteuse à la préparation de futures missions spatiales. Malavin souligne toutefois les difficultés : à mesure que la complexité des organismes augmente, garder des mammifères congelés reste encore impossible.