Ce ruban brun long comme un continent vient d’apparaître entre l’Afrique et l’Atlantique : les océanographes n’avaient jamais observé ça

Un spectacle étonnant et inquiétant se déploie entre l’Afrique et l’Amérique : un immense ruban brun traverse l’océan Atlantique. Ce phénomène inquiète les habitants des zones côtières et intrigue la communauté scientifique, montrant combien il est important de comprendre ses causes et ses conséquences.

La grande ceinture de sargasses, un géant qui traverse l’Atlantique

Tout part de la prolifération massive des sargasses pélagiques, un type d’algue brune. Ces algues, regroupées sous le nom de Grande Ceinture de Sargasses, étaient jusqu’ici surtout présentes dans la mer des Sargasses. Mais en mai dernier, les satellites ont repéré une masse colossale de 37,5 millions de tonnes de ces algues, formant un ruban de 8 850 km, soit plus de deux fois la largeur des États-Unis continentaux, alerte Futura Sciences.

Cette expansion n’est pas arrivée du jour au lendemain. Les données sur quatre décennies, depuis les années 1980, montrent que la prolifération a commencé à s’accélérer dès 2011, avec une anomalie en 2013. Les scientifiques ont aussi observé que l’enrichissement en azote des tissus de sargasses a augmenté de 55 % entre 1980 et 2020, signe que les conditions dans l’océan ont changé.

La multiplication des sargasses s’explique par des apports massifs de nutriments venus de plusieurs sources :

le ruissellement agricole,

les rejets d’eaux usées et

les dépôts atmosphériques.

Ces nutriments sont ensuite déplacés par des courants marins comme le Loop Current et le Gulf Stream, qui transportent les tapis d’algues à travers l’Atlantique. De plus, de grands fleuves comme l’Amazone, le Mississippi et l’Atchafalaya jouent un rôle déterminant en injectant d’importantes quantités de nutriments dans l’océan.

À l’état naturel, les sargasses offrent un habitat important pour plus de cent espèces, y compris les poissons, les invertébrés et les tortues marines. Mais quand elles prolifèrent excessivement, elles deviennent une menace pour l’écologie marine : en s’échouant par masse, elles étouffent les plages, créent des zones mortes et endommagent gravement les récifs coralliens. Leur décomposition libère aussi des gaz toxiques comme le sulfure d’hydrogène, provoquant de sérieux problèmes sanitaires.