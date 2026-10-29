Des archéologues ont trouvé une structure en bois datant de 476 000 ans. L’identité des bâtisseurs reste inconnue

Il y a près de 500 000 ans, sur les rives de la rivière Kalambo, dans le nord de la Zambie, quelqu’un a pris un outil en pierre et taillé une encoche dans une bûche, avant d’y ajuster un second tronc.

Les deux pièces de bois sont toujours en place, emboîtées l’une dans l’autre. Le sédiment qui les entoure est daté d’au moins 476 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne structure en bois jamais retrouvée.

La découverte a été faite en 2019 par une équipe dirigée par Larry Barham, archéologue à l’université de Liverpool, et décrite dans une étude publiée en 2023 dans la revue Nature. La bûche supérieure, un morceau de bushwillow, repose sur un tronc plus large selon un angle de 75 degrés.

À l’endroit où les deux pièces se rejoignent, une encoche en forme de U a été creusée en travers du grain du bois. Sous grossissement, elle porte des traces de découpe et de raclage laissées par des outils en pierre.

Pour l’équipe, cette taille n’est pas due au hasard : elle résulte d’un raclage et d’un équarrissage volontaires visant à assembler les deux rondins en une seule construction. Le tronc inférieur, lui aussi, a été façonné.

Une datation par luminescence, faute de radiocarbone

Le bois était trop ancien pour la datation au radiocarbone, limitée à 50 000 ans. L’équipe a donc daté le sable environnant par luminescence, une méthode qui mesure la dernière exposition des grains minéraux à la lumière du soleil. Geoff Duller, de l’université d’Aberystwyth, coauteur de l’étude, a analysé 16 échantillons avec ses collègues.

Les couches les plus profondes, celles qui contiennent les bûches, ont livré un âge moyen de 476 000 ans, avec une marge d’environ 23 000 ans. Ce chiffre est même jugé prudent : en corrigeant une perte de signal connue dans les grains de feldspath, l’âge grimperait à environ 554 000 ans. Avant cette trouvaille, la plus ancienne structure en bois connue n’avait qu’environ 9 000 ans.

Les bûches se trouvaient dans du sable gorgé d’eau, en amont des chutes Kalambo, une cascade de 235 mètres à la frontière entre la Zambie et la Tanzanie. Enfouies dans ces sédiments fluviaux pendant des millénaires, elles ont échappé à l’oxygène, et les minéraux de silice dissous dans l’eau ont contribué à les renforcer.

Le bassin de cette rivière était déjà connu pour sa capacité à préserver des vestiges préhistoriques depuis les fouilles menées par l’archéologue John Desmond Clark dans les années 1950 et 1960. D’autres chercheurs y avaient d’ailleurs extrait une bûche portant une rainure similaire à cette époque, sans pouvoir prouver qu’elle avait été façonnée par une main humaine ni la dater précisément.

Plus vieux que les premiers Homo sapiens

L’âge de la structure dépasse largement celui des plus anciens fossiles connus d’Homo sapiens, retrouvés au Maroc et datés de 300 000 ans. Un bois travaillé plus ancien existe pourtant : un fragment de planche polie du site acheuléen de Gesher Benot Ya’aqov, en Israël, vieux de plus de 780 000 ans.

Mais il s’agit d’un objet isolé, alors qu’à Kalambo Falls, deux rondins ont été façonnés pour s’emboîter. C’est la première preuve connue d’un usage du bois pour construire quelque chose.

Barham a confié dans un entretien à Scientific American qu’il s’agissait d’une découverte qui bouleversait les repères établis et qu’il n’aurait jamais pensé que des pré-Homo sapiens auraient eu la capacité de planifier quelque chose comme ça.

Homo erectus ou Homo heidelbergensis ?

Aucun ossement n’a été retrouvé sur le site, ce qui laisse l’identité des bâtisseurs ouverte. Barham soupçonne Homo heidelbergensis, une espèce connue entre environ 700 000 et 200 000 ans, dont un crâne a été exhumé ailleurs en Zambie. Homo erectus, qui a peuplé la planète de 2 millions à 100 000 ans avant notre ère, reste une autre piste sérieuse.

Sur le site sud-africain de Florisbad, des objets en bois modifiés ont par ailleurs été découverts aux côtés de restes d’une espèce plus tardive, Homo helmei.

Pendant des décennies, le bois n’a été considéré que comme un accessoire des outils en pierre, manche de lance ou de hache, bois d’allumage, les ancêtres humains étant imaginés comme des nomades peu enclins à bâtir quoi que ce soit de durable. Barham a noté que nous aimions penser que tout ce qui est complexe et ingénieux devait forcément venir de nous, ce qui était quelque peu arrogant.

Un abri, une plateforme ou un plan de travail ?

La fonction exacte de l’assemblage reste incertaine. En s’appuyant sur des coins de bois et d’écorce légèrement modifiés, apparus plus tard dans les archives archéologiques, Barham et son équipe envisagent un coin ou une base de travail portable. Les deux rondins encochés pourraient aussi avoir fonctionné un peu comme les Lincoln Logs, ce jeu de construction en rondins de bois auquel Barham jouait enfant : des pièces qui s’empilent par encoches sans se détacher, restant stables sous pression.

Il est peu probable qu’Homo erectus ou d’autres ancêtres vivant il y a environ 500 000 ans aient construit des maisons entières. Mais l’encoche pourrait témoigner d’un besoin de structure stable, qu’il s’agisse d’une plateforme, d’une passerelle, d’un espace de stockage ou d’un abri sur une rive périodiquement inondée.

Barham a résumé dans un entretien à Reuters que les découvertes des chutes Kalambo indiquaient que ces hominidés, comme Homo sapiens, avaient la capacité de modifier leur environnement, créant un environnement bâti. Annemieke Milks, archéologue à l’université de Reading non impliquée dans l’étude, a qualifié la trouvaille, dans des propos rapportés par l’Associated Press, de fenêtre importante sur ce dont ces humains étaient capables.

Les bûches sont en cours de conservation au York Archaeological Trust, au Royaume-Uni, avant leur retour en Zambie, où elles rejoindront le Livingstone Museum. En 2026, le site de Kalambo Falls a été ajouté à titre provisoire à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en Zambie, en raison de sa capacité exceptionnelle à préserver des vestiges aussi anciens.