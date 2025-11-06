Consommation : les labels responsables à la peine face à la fast fashion

Les résultats d’un sondage publié le 5 novembre 2025 mettent en lumière un paradoxe bien ancré dans la consommation textile française. Malgré la médiatisation croissante des enjeux environnementaux et sociaux, 70 % des Français déclarent acheter des vêtements issus de la fast fashion. Pourtant, la demande de transparence et d’éthique n’a jamais été aussi forte.

Des labels connus, mais peu déterminants dans l’acte d’achat

L’étude révèle que la plupart des Français connaissent les labels de fabrication responsable, qu’il s’agisse de “Made in France”, “Made in Europe”, “Fair Trade”, ou encore d’initiatives textiles plus spécialisées (GOTS, OEKO-TEX, B Corp). Cependant, seuls 26 % des répondants considèrent ces mentions comme un gage réel de qualité ou d’éthique.

Ce décalage traduit un manque de confiance et de lisibilité. De nombreux consommateurs expriment une fatigue face à la multiplication des labels, dont ils perçoivent mal les différences concrètes. Cette confusion nuit à l’efficacité des labels comme outil de décision. Le label devient une information secondaire, parfois perçue comme un argument marketing parmi d’autres, sans incidence sur l’acte d’achat.

Une hiérarchie claire des critères : le style, le prix et la durabilité perçue

Pour comprendre le recul des labels dans les choix de consommation, il faut observer la hiérarchie des critères.

Selon l’enquête, les motifs d’achat dominants restent inchangés : le style et l’esthétique (36 à 45 % des réponses) ; la qualité ou la durabilité perçue (23 à 31 %) ; le prix (23 à 29 %). Les critères éthiques, eux, ne rassemblent que 2 à 7 % des réponses. Autrement dit, le label n’entre en jeu que si le produit remplit déjà les attentes principales : plaire, être disponible et rester accessible.

Les comportements révèlent ainsi une forme de pragmatisme. Même parmi les consommateurs qui jugent les questions sociales et environnementales “essentielles”, 64 % ont acheté chez Shein cette année, 42 % chez Zara et 33 % chez H&M.

Le “Made in France” : entre valeur symbolique et réalité économique

Le label “Made in France” conserve une forte dimension symbolique dans l’imaginaire collectif, associée à la qualité, la proximité et la protection de l’emploi. Mais dans les faits, son influence reste limitée dans l’achat textile. Les vêtements fabriqués en France représentent moins de 5 % du marché de l’habillement selon l’Union des Industries Textiles (UIT), en raison des coûts de production plus élevés.

Pour de nombreux consommateurs, le “Made in France” est un idéal économique inaccessible.

Le surcoût moyen de 20 à 40 % dissuade une grande partie du public, même sensibilisé à la cause environnementale. En pratique, les Français tendent à arbitrer entre valeur morale et accessibilité immédiate. Les labels nationaux ou régionaux ne manquent pas de légitimité, mais peinent à s’imposer dans les comportements réguliers.

Une perception de “greenwashing” qui brouille le message

Les chercheurs soulignent un autre facteur : la saturation du discours “vert”. Les consommateurs exposés en permanence à des allégations de durabilité, de recyclage ou de responsabilité, finissent par douter de leur authenticité. La confusion entre labels publics, certifications privées et initiatives internes des marques alimente la méfiance : le consommateur ne distingue plus entre une labellisation indépendante et un argument de communication.

Pourtant, les données montrent que les programmes de traçabilité et les certifications transparentes (comme B Corp ou GOTS) restent les plus crédibles auprès du public informé.

Mais leur notoriété demeure faible : moins d’un tiers des répondants sont capables d’en citer un spontanément.

Une conscience en progression, mais une pratique encore contrainte

L’étude qui a été mentionnée sur Sud Radio le 5 novembre 2025 par Eric Revel souligne néanmoins une évolution positive : la conscience environnementale s’ancre durablement dans les mentalités françaises. Une majorité des sondés affirme “vouloir consommer mieux” et se dit “attentive à la provenance”.

Mais cette volonté se heurte à trois réalités :

Le prix : les produits certifiés restent perçus comme plus chers. La disponibilité : les marques labellisées offrent moins de choix et de tailles. Le style : la fast fashion reste plus attractive visuellement et réactive aux tendances.

Cette combinaison crée une forme de paradoxe : les consommateurs plébiscitent la transparence, mais continuent de privilégier l’accessibilité.