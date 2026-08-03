La PDG de Météo-France l’annonce sans détour : les vagues de chaleur seront multipliées par cinq d’ici 2050, « on n’est pas prêts »

« On attend une multiplication par cinq d'ici 2050 et par dix d'ici 2100 », a averti la PDG de Météo-France, Virginie Schwarz, lors d'un entretien accordé à France Inter le jeudi 30 juillet 2026. Une projection qui concerne directement la fréquence des vagues de chaleur en France, et qui s'appuie sur des données déjà observées.

Car le phénomène n'a rien de théorique. Selon Virginie Schwarz, la France a connu davantage d'épisodes caniculaires ces quinze dernières années que durant les soixante précédentes. « On a eu plus de vagues de chaleur ces 15 dernières années que pendant les 60 années précédentes », a-t-elle rappelé sur France Inter. Pour la dirigeante de l'organisme météorologique, le constat est sans ambiguïté : elle affirme que les effets du changement climatique se mesurent déjà.

Une quatrième vague de chaleur depuis fin mai

L'alerte tombe alors que 21 départements ont été placés en vigilance orange canicule ce jeudi 30 juillet 2026. Il s'agit de la quatrième vague de chaleur recensée depuis la fin du mois de mai 2026. Virginie Schwarz évoque une « violence » de ces événements qui, selon elle, dépasse la simple variation météorologique annuelle : « on ne peut être que choqué par la violence de ces événements ».

Elle prend soin de distinguer des échelles de lecture. D'un côté, un climat moyen qui se transforme durablement sous l'effet du réchauffement. De l'autre, la variabilité naturelle qui produit, certaines années, des épisodes particulièrement marqués. « Le changement climatique est déjà là. Il n'en reste pas moins qu'il y a des différences d'une année à l'autre par rapport à un climat moyen. C'est le climat moyen qui se transforme, et la variabilité climatique nous amène à avoir des années particulièrement exceptionnelles au sein d'un climat moyen », a-t-elle détaillé. Selon elle, 2026 sera précisément l'une de ces années.

Incendies et hausse des passages aux urgences

Cette accumulation de chaleur a des traductions concrètes sur le terrain. La semaine précédant l'entretien, la France faisait face à 32 incendies simultanés, notamment à Fontainebleau, en Gironde, dans le Var et dans le Sud-Ouest. Les feux de forêt se multiplient en lien avec la sécheresse des terres provoquée par ces épisodes de chaleur répétés.

Le volet sanitaire suit la même courbe. Entre le 20 et le 26 juillet 2026, Santé publique France a enregistré une hausse des recours aux soins d'urgence, en particulier dans les services de Bordeaux Métropole et auprès des associations SOS Médecins. Cette période correspond à celle des départs de feu constatés en Gironde.

Sur le plan économique, la facture s'annonce lourde. Le coût de ces épisodes caniculaires pourrait atteindre 200 milliards d'euros entre 2026 et 2030. Cette somme couvrirait l'achat de Canadair, la mobilisation de sapeurs-pompiers et de personnels soignants, ou encore l'installation de climatiseurs dans les écoles. Elle intégrerait aussi les annulations d'événements culturels, comme celle qui a touché la fête de la Musique.