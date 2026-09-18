Climat : 67% des dirigeants jugent leurs données ESG insuffisantes

La fragmentation des données ESG s’est transformée en une crise de gouvernance. D’après l’étude « Sustainability in Action 2026 » de Sweep-Capgemini, 67% des dirigeants français estiment que leurs données de durabilité ne suffisent plus à éclairer leur stratégie. La confiance s’est dégradée de 14 points en deux ans, passant de 53% en 2024 à 67% en 2026. Simultanément, 91% des entreprises françaises ont subi des pertes financières causées par des perturbations climatiques dans leur chaîne d’approvisionnement ces deux dernières années. Les responsables RSE et les directions générales s’accordent sur le diagnostic : les données proviennent de systèmes hétérogènes (ERP, outils achats, feuilles Excel), et il est impératif de repenser l’architecture de gouvernance ESG.

Défi RSE en 2026 : données insuffisantes face à l’urgence réglementaire

L’étude réalisée du 22 mai au 1er juin 2026 auprès de 1 000 dirigeants montre une dégradation notable. En 2024, 53% des répondants jugeaient leurs données de durabilité insuffisantes, chiffre qui atteint désormais 67%. Cette perte de confiance intervient alors que les risques climatiques augmentent. Rachel Delacour, cofondatrice et CEO de Sweep, souligne : « Les dirigeants subissent des pressions dues aux pertes financières provoquées par les évolutions géopolitiques, les événements climatiques extrêmes et l’incertitude économique. Les données de durabilité sont essentielles pour identifier les zones à risque, déterminer le coût des impacts et prioriser les actions à mener. »

Par ailleurs, 21% des entreprises françaises interrogées rapportent des pertes dépassant un million de dollars à cause des perturbations climatiques. La canicule européenne de 2025 a entraîné près de 43 milliards d’euros de pertes économiques, selon une étude menée par Sehrish Usman de l’université de Mannheim. Selon le Carbon Action Report 2025 d’EcoVadis et Boston Consulting Group, l’inaction climatique pourrait coûter plus de 500 milliards de dollars par an aux entreprises d’ici 2030, en raison des risques physiques et des transformations nécessaires pour la transition bas-carbone.

Réglementations CSRD, ESRS et Scope 3 : un cadre contraignant pour les entreprises

La directive européenne CSRD et les normes ESRS obligent les entreprises à structurer leurs données ESG au-delà du simple rapport annuel. Le reporting Scope 3, englobant les émissions indirectes de la chaîne de valeur, exige une traçabilité précise des fournisseurs, des transports et des produits. La double matérialité impose d’évaluer à la fois l’impact de l’entreprise sur l’environnement et les risques environnementaux sur l’entreprise.

Ces données proviennent de systèmes variés comme les ERP, les outils achats ou les données logistiques, produites à des fréquences et formats non standardisés. Cette fragmentation complique la prise de décision stratégique, rendant difficile l’anticipation des perturbations et l’amélioration de la compétitivité par la durabilité.

Rôle central de la direction générale dans l’intégration des données

Passer à une infrastructure de données intégrée nécessite une décision de la direction générale, au-delà des départements DSI ou RSE. Cyril Garcia, responsable mondial des offres « Sustainability » et RSE chez Capgemini, déclare : « La résilience s’appuie désormais sur l’anticipation des perturbations et l’action confiante. Des données fiables et interconnectées tout au long de la chaîne de valeur permettent à l’IA d’optimiser la performance des chaînes d’approvisionnement. »

Il est crucial que les entreprises déploient des plateformes pour centraliser, standardiser et analyser les données ESG en temps réel, cartographier leurs chaînes d’approvisionnement, identifier les vulnérabilités climatiques et calculer les coûts réels des perturbations. Former les équipes, redéfinir les processus internes et aligner la gouvernance RSE avec la stratégie globale sont également nécessaires. Sans cela, les entreprises resteront aveugles aux risques et incapables de satisfaire aux exigences réglementaires.

L’intelligence artificielle, moteur de transformation managériale

L’IA devient un levier crucial. Selon l’étude Sweep-Capgemini, 75% des entreprises françaises indiquent que l’adoption de l’IA a accru leurs investissements en durabilité. L’IA traite des volumes massifs de données hétérogènes, identifie des corrélations invisibles et modélise des scénarios de risque climatique.

Les algorithmes peuvent anticiper les ruptures d’approvisionnement dues à des événements climatiques extrêmes, optimiser les routes logistiques pour réduire les émissions, ou calculer automatiquement les émissions Scope 3 à partir des factures fournisseurs. L’IA transforme la fragmentation en intelligence décisionnelle, accélérant la transition d’une RSE défensive vers une RSE offensive. 80% des dirigeants français voient d’ailleurs la transition bas carbone comme une opportunité de croissance.

Exploiter les données ESG pour un avantage concurrentiel durable

Les entreprises qui réussiront à intégrer une infrastructure de données et à utiliser l’IA pour anticiper les risques climatiques se démarqueront. Elles pourront négocier avec leurs fournisseurs sur des bases factuelles, ajuster leurs stratégies d’approvisionnement en temps réel, réduire les coûts opérationnels et séduire les investisseurs. Elles feront de la durabilité un levier de résilience et de compétitivité.

Comme le résume Rachel Delacour, « La durabilité reste une priorité majeure. Les perturbations climatiques et les tensions géopolitiques impactent les chaînes d’approvisionnement, les coûts et les décisions d’investissement à un rythme que les systèmes de données peinent à suivre. » La RSE devient un enjeu stratégique de direction générale, un impératif de transformation managériale. Les entreprises qui l’auront compris bâtiront leur avantage concurrentiel durable sur la qualité de leurs données ESG.