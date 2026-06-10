Carburant durable : une usine de production de SAF à Dunkerque ?

Technip Energies, Airbus, Safran et Tereos créent la coentreprise Rebound pour développer une usine de production de SAF à Dunkerque. Cette installation de 160 000 tonnes annuelles deviendra l’une des plus importantes d’Europe, renforçant la souveraineté énergétique française face aux enjeux de décarbonation du transport aérien.

Une alliance industrielle majeure pour la production de carburants aéronautiques durables

Technip Energies, Airbus, Safran et Tereos ont officialisé le 9 juin 2026 la création de Rebound, une coentreprise destinée à développer l’une des plus importantes unités européennes de production de carburants d’aviation durables (SAF). Cette alliance révèle la convergence stratégique entre impératifs climatiques et souveraineté énergétique dans l’industrie aéronautique française.

Le choix de Dunkerque pour cette implantation industrielle s’appuie sur une logique d’intégration verticale. Technip Energies apporte son expertise en ingénierie des procédés, Airbus et Safran garantissent les débouchés en tant que constructeurs mondiaux, tandis que Tereos sécurise l’approvisionnement grâce à sa position de leader européen de l’éthanol. Selon Bourse Direct, cette synergie couvre l’ensemble de la chaîne de valeur.

La technologie Alcohol-to-Jet au cœur du projet

L’usine dunkerquoise exploitera la technologie Alcohol-to-Jet (AtJ), procédé de conversion de l’éthanol avancé en carburant d’aviation. Cette filière valorise les résidus agricoles et forestiers, évitant la concurrence avec les ressources alimentaires. La capacité visée de 160 000 tonnes annuelles de SAF positionnerait cette installation parmi les plus importantes du continent.

Cette ambition répond aux exigences du règlement européen « ReFuelEU Aviation », qui impose des taux d’incorporation de 6 % dès 2030 et 70 % d’ici 2050. Le Figaro souligne que cet accord constitue une étape cruciale pour respecter ces obligations réglementaires.

Un défi industriel face à des besoins considérables

La production mondiale de SAF reste dérisoire face aux besoins du secteur aérien. L’Association du transport aérien international (Iata) prévoit 2,4 millions de tonnes produites en 2026, soit seulement 8 % de la consommation des compagnies aériennes. Cette situation illustre l’urgence de développer des capacités industrielles à la mesure des ambitions climatiques.

Le Port de Dunkerque a déjà attribué à Technip Energies un site stratégique offrant des facilités logistiques pour l’acheminement des matières premières et l’expédition des produits finis.

Enjeux géopolitiques et souveraineté énergétique

Au-delà des considérations environnementales, ce projet revêt une dimension géostratégique. Les tensions géopolitiques dans les zones de production pétrolière rappellent la vulnérabilité des approvisionnements en kérosène fossile. Développer une production nationale de carburants aéronautiques devient un enjeu de souveraineté énergétique pour la France.

Les retombées économiques régionales s’annoncent substantielles. Cette initiative s’inscrit dans la revitalisation de la friche de l’ancienne raffinerie SRD, où Technip Energies et Tepsa prévoient 1,7 milliard d’euros d’investissements et environ 300 emplois directs.

Un calendrier structuré vers la mise en service

La finalisation de la coentreprise est prévue au second semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires. Selon Fortuneo, les prochaines étapes comprennent la sélection du bailleur de licence technologique, le lancement des démarches d’autorisation, l’ingénierie d’avant-projet détaillée, la finalisation des accords commerciaux et la sécurisation du financement.

Cette approche méthodique témoigne de la maturité des partenaires et de leur volonté de minimiser les risques d’exécution. La mise en service visée à l’horizon 2030 s’aligne parfaitement sur les objectifs européens d’incorporation de SAF.