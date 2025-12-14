Ce que le “double numérique” de la Terre est capable de révéler sur notre futur climatique

Dans un monde où les enjeux climatiques se font de plus en plus pressants, la création d’un jumeau numérique de la Terre pourrait bien tout changer. Réalisée par des chercheurs allemands de l’Institut Max Planck, cette simulation ultra-précise promet de transformer notre façon de voir l’évolution du climat. En s’appuyant sur des méthodes de modélisation avancées, le projet offre une nouvelle perspective sur les mécanismes complexes qui régissent la planète, aussi bien pour le passé que pour le futur.

Une prouesse techno comme jamais vue

Le jumeau numérique repose sur le modèle météo ICON (ICOsahedral Nonhydrostatic) et atteint une résolution révolutionnaire de 1,25 km, explique Futura Sciences. C’est un bond énorme par rapport aux simulations précédentes qui plafonnaient à 40 km, soit une approche 40 fois plus précise. Le modèle utilise près de 672 millions de cellules, un exploit informatique rendu possible grâce à des superordinateurs en Allemagne et en Suisse, comme JUPITER et Alps.

Chaque cellule représente mathématiquement un point de l’atmosphère ou de la surface terrestre. Les informations sont classées en deux catégories : rapide et lente. Les systèmes rapides couvrent les cycles de l’eau et de l’énergie, ainsi que le suivi des conditions météo (vent, précipitations). Les systèmes lents s’intéressent au cycle du carbone, à la géochimie des océans et à l’impact climatique — des éléments déterminants pour comprendre les répercussions climatiques à long terme.

Ce que ça change pour le climat

Avec cette précision, les chercheurs espèrent mieux éclairer des phénomènes comme la fonte des glaces, la hausse du niveau de la mer, ou les variations régionales de température et de précipitations. Un élément clé du climat européen, le « méga courant océanique Amoc » (AMOC, en anglais Atlantic Meridional Overturning Circulation), pourrait aussi être étudié avec une finesse jusque-là inatteignable. L’Amoc redistribue la chaleur des Tropiques vers le nord de l’Atlantique et contribue à un climat tempéré en Europe.

La manière dont la biodiversité, les océans et l’atmosphère s’entrelacent montre à quel point la planète fonctionne comme un système vivant. Les effets d’un phénomène peuvent se répercuter ailleurs, ce qui rend chaque avancée scientifique dans ce domaine utile pour guider nos décisions face au réchauffement climatique.

Limites et pistes pour la suite

Même si le modèle a un potentiel transformateur, il a aussi des limites. Conçu pour la prévision climatique à long terme, il n’est pas adapté aux prévisions météorologiques du quotidien. Néanmoins, la combinaison unique des informations rapides et lentes ouvre des pistes pour affiner encore les prédictions météorologiques. Rendre cette technologie accessible à plus de chercheurs demandera un investissement lourd dans des infrastructures informatiques.