Ces pommes que tout le monde mange sont pleines de pesticides… sauf une seule variété !

Les pommes, connues pour leur goût sucré et leurs bienfaits nutritionnels, sont accessibles toute l’année en France. Toutefois, elles font partie des fruits le plus souvent contaminés par des pesticides, ce qui soulève des inquiétudes concernant la sécurité alimentaire et les choix à faire à l’achat. Les résidus de pesticides, fréquemment présents sur les pommes conventionnelles vendues en supermarché, incluent même des substances interdites, soulignant l’omniprésence des pesticides dans notre alimentation. Face à ces préoccupations sanitaires, il est important de connaître les variétés à privilégier et les astuces pour limiter l’exposition aux produits chimiques.

Opter pour les pommes bio

Les pommes issues de l’agriculture biologique sont vivement conseillées pour éviter les pesticides. Parmi celles à considérer, on retrouve la Gala bio, la Boskoop, la Jazz bio et la Cameo bio, rapporte Maison & Travaux. Ces pommes ne sont pas traitées avec des produits chimiques de synthèse, ce qui diminue nettement le risque de présence de résidus. Selon l’UFC-Que Choisir, une Boskoop bio est bien moins exposée aux traitements que sa version classique.

En choisissant des pommes bio, vous optez pour des fruits cultivés sans produits chimiques de synthèse, ce qui protège en même temps votre bien-être et la biodiversité locale. D’ailleurs, l’Environmental Working Group classe les pommes bio parmi les fruits les plus sûrs à consommer.

Diminuer les pesticides sur vos fruits

Si vous achetez des pommes conventionnelles, il existe quelques astuces pour réduire l’exposition aux pesticides. Par exemple, faire tremper les pommes pendant 15 minutes dans une solution composée d’un volume de vinaigre blanc pour trois volumes d’eau peut aider à dissoudre une partie des résidus. L’ajout d’une cuillère à soupe de bicarbonate de soude renforce l’action nettoyante. Un bon rinçage à l’eau claire après ce trempage est indispensable.

De plus, éplucher les pommes est une méthode efficace pour éviter d’ingérer directement les résidus présents sur leur peau. Néanmoins, cette solution peut entraîner une perte de certains nutriments concentrés dans l’enveloppe.

Miser sur la qualité pour mieux se porter

Acheter des produits bio ou locaux en circuits courts reste une bonne manière de réduire la consommation de pesticides, répondant ainsi aux préoccupations des consommateurs concernant la sécurité alimentaire. Bien que les pommes bio soient généralement un peu plus chères, ce surcoût reflète un engagement en faveur de méthodes agricoles plus propres et offre une tranquillité d’esprit aux consommateurs.

Selon Alexandra Murcier, nutritionniste, « même après un lavage soigné, certaines traces de produits chimiques subsistent ». Elle recommande donc d’éviter de consommer systématiquement la peau des fruits non bio et de laver minutieusement même les fruits biologiques pour éliminer toute trace potentiellement indésirable.

Comparer les pommes classiques et bio

Les chiffres montrent que 75 % des pommes issues de l’agriculture conventionnelle présentent des traces chimiques, avec 54 % contenant au moins un pesticide considéré à risque, comme le fludioxonil qui a été détecté dans près de 40 % des échantillons non biologiques. En comparaison, les pommes bio affichent moins de 4 % de traces détectables grâce à un mode de culture qui interdit strictement l’utilisation de produits chimiques de synthèse.

L’étiquette bio reste donc le seul indicateur fiable pour éviter ces substances et garantir que votre choix alimentaire a moins de répercussions sur l’environnement.