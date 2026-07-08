Ces drones équipent les lignes à haute tension d’effaroucheurs pour protéger les oiseaux : « 166 posés en 36 heures »

Pour la première fois, Enedis a fait appel à des drones pour poser des dispositifs effaroucheurs sur des lignes à haute tension près de Vilory, dans la Haute-Saône. L’opération, menée le 29 juin 2026, vise à prévenir les collisions et les électrocutions d’oiseaux en vol, explique France 3. Cette initiative montre comment la technologie peut appuyer la protection de la biodiversité.

Une opération inédite, bien ficelée

Pendant ces travaux, 166 effaroucheurs ont été installés le long de 6,5 km de lignes à haute tension. Ces dispositifs, comparés à des balises réfléchissantes, rendent les câbles plus visibles pour les oiseaux, qui peuvent alors les éviter.

L’intervention a duré 36 heures et a permis de sécuriser le secteur sans couper l’électricité, grâce aux drones. Khalid Najibe, directeur territorial d’Enedis, a expliqué que les drones ont permis une installation « de façon rapide, sécurisée et avec une ligne sous tension ».

Les drones utilisés, conçus à La Rochelle, ont un carénage complet et résistent bien à l’électricité. Christophe Antoine, le télépilote, a détaillé ces caractéristiques pour montrer qu’ils peuvent travailler efficacement sans interrompre l’alimentation.

Les enjeux pour la faune

La faune locale, où l’on trouve notamment des cigognes noires, des grandes aigrettes et des grues, a été au centre de ce projet. La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), par la voix de son président Bernard Marchiset, s’est dite satisfaite de la concrétisation d’une demande ancienne. La protection de l’avifaune compte particulièrement dans des régions comme la Bourgogne-Franche-Comté.

L’intervention ne se limite pas à de la maintenance du réseau. Elle permet aussi 25 années d’exploitation supplémentaires des installations électriques, tout en réduisant les conséquences négatives sur l’environnement grâce à des méthodes innovantes.

Collaboration et innovations sur le terrain

Ce projet illustre le partenariat entre Enedis et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), matérialisé par une convention prolongée de cinq ans, pour la protection de la faune. La coopération montre qu’il est possible de concilier technologies avancées et exigences de protection de la nature. Enedis optimise ainsi son réseau tout en cherchant à mieux l’intégrer à son environnement.

Sur le plan financier, l’opération a coûté 128 000 €. Cet investissement devrait être rentable sur le plan écologique comme sur le plan opérationnel. L’emploi des drones a permis une mise en œuvre plus rapide et plus sûre que les méthodes classiques, qui nécessitent des camions, des nacelles et l’interruption du service électrique.

Bernard Marchiset, président de la LPO, a précisé : « Les effaroucheurs permettent aux oiseaux de voir les lignes haute tension et donc de ne pas venir les percuter, évitant ainsi des blessures et la mortalité ».