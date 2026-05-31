Pourquoi certaines villes vont lâcher des milliers de moustiques-tigres par drone : les explications de cette stratégie

Face à la prolifération des moustiques-tigres et aux maladies qu’ils véhiculent en Europe (dengue, chikungunya, virus Zika), la riposte se modernise avec des méthodes innovantes. L’utilisation de drones pour larguer des moustiques mâles stériles marque une vraie évolution dans la gestion de ces vecteurs, tout comme la technologie LiDAR utilisée pour neutraliser les moustiques. Cette approche apporte des solutions prometteuses pour contrôler ces populations nuisibles tout en limitant les effets sur l’environnement et la santé publique.

Comment les méthodes de lutte ont évolué

Jusqu’à récemment, la technique de l’insecte stérile se pratiquait surtout « au sol ». Les moustiques étaient relâchés via des cages ouvertes fixées sur des véhicules, une méthode qui montrait vite ses limites, explique Les Numériques. Elle avait du mal à assurer une couverture homogène dans les zones urbaines denses et ne permettait pas d’accéder facilement aux secteurs enclavés. Ces contraintes ont poussé vers une approche aérienne avec des moyens aériens, nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats dans des environnements complexes.

Le projet Mosquarel, dirigé par le Cirad et financé par le Conseil européen de la recherche (ERC), s’est distingué en 2021 à Prades-le-Lez, où 40 000 moustiques mâles stériles ont été largués avec succès. L’opération a entraîné une baisse notable des populations locales de moustiques, montrant l’efficacité de la méthode. En 2025, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a validé cette approche, ouvrant la voie au développement d’un prototype capable de transporter et de relâcher 50 000 moustiques stériles par mission aérienne, un pas en avant significatif.

Comment fonctionne la technique de l’insecte stérile (TIS)

Le procédé est relativement simple et bien rodé. On élève des moustiques mâles en masse, puis on les irradie pour les rendre stériles. Quand ces mâles s’accouplent avec des femelles sauvages, les embryons sont non viables et aucune nouvelle génération ne se développe. Un largage continu de moustiques stériles provoque une diminution progressive et constante des populations. La méthode n’entraîne pas un effondrement brutal de l’écosystème, ce qui permet de préserver un équilibre environnemental.

Drones et innovations pour le largage

Le largage par drone repose sur des systèmes qui ajustent leur altitude en temps réel pour éviter les bâtiments, modulant le débit de libération selon la densité des moustiques sauvages et intégrant des données météorologiques en direct. Le projet OptiMoustik, lancé en 2026, combine ces fonctions avec l’outil de cartographie prédictive Arbocarto. Cette synergie vise à maximiser l’efficacité des interventions tout en réduisant les coûts opérationnels et en facilitant le déploiement à grande échelle.

La révision de la réglementation européenne sur les drones en janvier 2026 a assoupli les conditions de vol en milieu urbain. Les opérations de santé publique, comme le déploiement de moustiques stériles, sont désormais classées dans la catégorie « Ouverte », ce qui réduit considérablement les obstacles administratifs.

Les défis et ce que l’avenir réserve

Malgré les progrès, des questions restent en suspens sur l’efficacité à grande échelle, notamment dans les mégapoles, et sur la variabilité liée aux conditions météorologiques. L’acceptabilité sociale de la libération de millions de moustiques, même stériles, suscite des débats, d’où la nécessité de campagnes de communication pour expliquer les bénéfices et les mesures de sécurité.

Par ailleurs, un examen attentif des effets écologiques est nécessaire, notamment pour éviter des perturbations du réseau alimentaire. En Europe, où la menace sanitaire liée au moustique-tigre monte en puissance, compter uniquement sur les insecticides chimiques n’est plus tenable. Le recours aux drones pour déployer la TIS est le fruit de décennies de recherche scientifique et se présente comme une alternative prometteuse.