Ce vaisseau soviétique de 1972 devait atterrir sur Vénus : 53 ans plus tard, sa coque en titane a survécu à une chute sur Terre que personne n’avait prévue

En 1972, en pleine Guerre froide, l’Union soviétique a lancé Kosmos 482, une sonde du programme Venera destinée à explorer Vénus. Le vaisseau était conçu pour une mission interplanétaire, mais sa trajectoire a mal tourné. Sa coque a tenu plus de cinquante ans en orbite terrestre avant de retomber sur Terre en 2025. Au-delà de l’échec technique, l’appareil garde la trace des ambitions spatiales soviétiques de l’époque.

Conçu pour Vénus, mais resté en orbite

Kosmos 482 avait été pensé pour le programme Venera, avec pour objectif d’atterrir sur Vénus et d’y récolter des données scientifiques. Le 31 mars 1972, il a décollé depuis Baïkonour, en Union soviétique, quatre jours après sa jumelle Venera 8, qui s’est posée avec succès sur Vénus. Une panne de minuterie a empêché la mise à feu de l’étage supérieur Blok L, et le vaisseau est resté bloqué en orbite terrestre.

Les restes du lanceur ont vite posé problème sur Terre. En avril 1972, quatre sphères de titane brillantes sont tombées près d’Ashburton, en Nouvelle-Zélande. L’Union soviétique a nié toute responsabilité. Faute de réclamation de l’État, les objets sont restés aux mains des fermiers locaux.

En orbite pendant des décennies : le vestige soviétique

Le module de descente de Kosmos 482 était construit pour résister aux conditions extrêmes de Vénus : une coque en titane capable de supporter une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre et des températures de 471 °C. La capsule est pourtant restée en orbite terrestre jusqu’en 2025. Une partie des débris est retombée au fil des ans, mais le module principal a tenu bon, ce qui en dit long sur sa solidité.

L’observateur néerlandais Marco Langbroek a suivi l’épave pendant les années 2020 et prévu sa rentrée atmosphérique. Le 10 mai 2025, l’Agence spatiale européenne (ESA) a confirmé que Kosmos 482 était rentré dans l’atmosphère, sans doute au-dessus de l’est de l’Océan Indien, zone indiquée par Roscosmos. Malgré les recherches, aucun débris n’a été récupéré, et l’on ignore dans quel état la capsule a fini sa course dans l’eau.

Kosmos 482, capsule temporelle de la guerre froide

Kosmos 482 dépasse le statut de simple sonde ratée. L’appareil rappelle une époque où l’on cherchait à percer les secrets des planètes voisines. Vénus a fait l’objet d’environ 30 missions soviétiques. Le programme Venera a envoyé 29 sondes vers la planète, dont 16 ont réussi à se poser ou à se mettre en orbite. Pour l’Union soviétique, ces réussites servaient à afficher sa supériorité technologique.