Ce que les scientifiques ont découvert depuis l’espace va tout changer sur nos saisons

On pensait longtemps que les saisons de notre planète se déroulaient de manière uniforme partout, mais une nouvelle étude parue dans la revue Nature montre que ça n’est pas si simple. Grâce à des images satellites ultra-modernes, les chercheurs ont mis en lumière que les cycles de croissance des plantes varient énormément selon les régions. Ces variations ont des répercussions importantes sur l’environnement et l’économie, soulignant l’importance de la surveillance des phénomènes naturels.

Une méthode innovante pour décrypter les saisons

Dans cette étude, l’équipe a utilisé des archives d’images satellites collectées sur plusieurs décennies pour analyser en profondeur les cycles de croissance végétale à travers le globe. La méthode classique fonctionne bien pour des zones comme l’Europe ou l’Amérique du Nord, où l’hiver se fait bien sentir. Par contre, dans les régions tropicales et arides, les variations de la croissance des plantes sont plus subtiles et échappent aux anciens modèles.

Les images satellites, recueillies pendant vingt ans, ont permis de dresser une carte précise de ces cycles. Un schéma répétitif s’est dégagé, avec un printemps plus tardif dans les zones de haute latitude et d’altitude. L’étude a aussi révélé des schémas étonnants dans cinq régions au climat méditerranéen : Californie, Chili, Afrique du Sud, Australie méridionale et le bassin méditerranéen lui-même. Dans ces lieux, on a constaté pendant la croissance des forêts un « double pic » saisonnier.

Des zones chaudes de désynchronisation

Les climats méditerranéens et leurs terres sèches voisines sont de véritables foyers de désynchronisation des saisons. Par exemple, Phoenix et Tucson, deux villes de l’Arizona situées à seulement 160 km l’une de l’autre, affichent des cycles saisonniers bien différents. D’autres points sensibles ont été identifiés surtout dans les montagnes tropicales, ce qui montre bien que la situation varie énormément selon la géographie.

Ces différences peuvent influencer les cycles de reproduction des espèces locales et favoriser, sur le long terme, l’apparition de nouvelles formes de vie. Autrement dit, ces régions pourraient devenir de véritables viviers de biodiversité avec le temps.

Répercussions sur l’écologie et l’agriculture

Les découvertes de cette étude touchent aussi des secteurs comme l’agriculture et d’autres activités humaines, influencées par l’impact des gaz à effet de serre. Par exemple, en Colombie, la production de café est affectée par ces décalages saisonniers ; des exploitations proches, séparées d’une seule journée de route, peuvent connaître des cycles de croissance très différents, ce qui complique la gestion des récoltes.

Comprendre ces rythmes saisonniers est important pour la biologie évolutive et pour étudier les mouvements des animaux, ainsi que pour appréhender les conséquences du réchauffement climatique. Ces informations devraient aussi servir à repenser la géographie agricole et à adapter les pratiques face aux défis environnementaux qui se précisent.