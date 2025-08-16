Vagues de chaleur : la vérité inquiétante que l’IA révèle sur le changement climatique

Le changement climatique marque notre époque en modifiant notre environnement et notre quotidien. Parmi les phénomènes qui inquiètent, on compte les vagues de chaleur qui se multiplient et se renforcent. Savoir comment ces épisodes extrêmes sont liés aux activités humaines est indispensable pour pouvoir s’adapter et atténuer leurs conséquences désastreuses. Avant, on s’appuyait sur des méthodes longues et coûteuses pour effectuer ce genre d’analyse. Aujourd’hui, une approche novatrice basée sur l’intelligence artificielle arrive et promet de rendre l’évaluation plus rapide et efficace.

L’innovation en météo

Un groupe de chercheurs mené par le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) et l’Université Complutense de Madrid (UCM) a élaboré une méthode qui combine des modèles climatiques mondiaux avec des prévisions météorologiques produites par IA. Publiée dans la revue « Earth’s Future« , cette étude propose une approche hybride capable d’attribuer les vagues de chaleur aux actions humaines en quelques minutes, et ce, avant même qu’elles ne se produisent.

La méthode repose sur trois modèles avancés : FourCastNet-v2, Pangu-Weather (qui fonctionne uniquement avec l’IA) et NeuralGCM (qui mixe l’IA et la physique atmosphérique traditionnelle). Ces outils peuvent simuler l’évolution de l’atmosphère sur une période de 10 à 15 jours avec une précision comparable à celle des modèles classiques, et ce, sans recourir à des superordinateurs. Comme le souligne Bernat Jiménez-Esteve, « Ces modèles peuvent simuler l’évolution de l’atmosphère pendant les 10-15 jours suivants avec une précision similaire à celle des modèles conventionnels et en quelques minutes. »

Un outil pour anticiper et réagir

L’un des objectifs principaux de cette méthode est de mesurer rapidement l’influence des activités humaines sur les vagues de chaleur. Cela permet aux autorités, aux médias et aux organismes internationaux de disposer d’informations fiables pour élaborer des stratégies d’adaptation. Grâce à cette technologie, il devient possible d’identifier la contribution humaine à un épisode extrême bien avant qu’il ne se déclare, facilitant ainsi la mise en place de mesures préventives, comme les systèmes d’alerte précoce.

Les chercheurs ont mis leur méthode à l’épreuve sur quatre vagues de chaleur historiques, démontrant que le changement climatique augmentait nettement l’intensité de chacune de ces vagues, ce qui souligne l’importance du seuil critique de réchauffement. Par exemple, David Barriopedro explique que, dans la péninsule ibérique, le réchauffement a fait grimper de plus de 1,3 degrés les températures de la vague d’août 2018.

Mieux appréhender notre climat

Au-delà des vagues de chaleur, cette méthode innovante pourrait s’appliquer à d’autres phénomènes météorologiques extrêmes, comme les cyclones tropicaux ou les tempêtes extratropicales. En réduisant les dépenses et en limitant également les émissions de CO2 liées aux approches traditionnelles, cette technologie propose des avantages économiques non négligeables.

Les spécialistes constatent que le changement climatique a intensifié tous les épisodes étudiés par rapport à un climat préindustriel. Ricardo García-Herrera insiste sur le fait que « la prédiction facilite la mise en place de mesures efficaces… tandis que l’attribution aide à sensibiliser le public. » Cette avancée représente un pas significatif vers une science du climat plus accessible et réactive.