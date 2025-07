Ce dauphin rend visite aux touristes sur les plages bretonnes

Randy, un dauphin plutôt indépendant, s’est imposé comme une vraie star le long des côtes de Bretagne. Vu pour la première fois en Irlande en 2001 sous le nom de Donny, il a rapidement su captiver le public avec ses manières atypiques et ses apparitions régulières dans les ports bretons. Sa présence attise la curiosité et attire l’attention des chercheurs qui s’interrogent sur le mode de vie social de ces animaux, enrichissant ainsi la recherche scientifique.

Un dauphin qui sort du lot

Randy se reconnaît entre mille grâce à sa nageoire particulière et aux cicatrices visibles sur sa nageoire caudale et son rostre. Là où ses congénères préfèrent se grouper, lui, il aime la solitude, tout en allant à la rencontre des humains. Il n’est pas rare de le voir se frotter aux cordes d’amarrage ou exécuter quelques figures devant un public émerveillé. Ce comportement a inspiré Laetitia Renaud qui a lancé une page Facebook en 2015 et qui compte aujourd’hui 21 000 passionnés.

Les chercheurs ne manquent pas d’être intrigués par ce cas : même s’il se retrouve parfois avec d’autres dauphins, Randy préfère revenir vers les humains, ce qui contraste franchement avec la vie collective habituelle de son espèce.

Des apparitions en mer qui font sensation

On croise souvent Randy dans plusieurs ports finistériens comme Rosmeur, Tréboul, Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec, Ouessant et même dans le port de Brest au ponton de La Recouvrance. Ses visites attirent un public nombreux, surtout pendant des événements comme les fêtes maritimes de Brest qui se déroulent du 12 au 17 juillet.

Plus récemment, on l’a aperçu dans la rade de Lorient près du trimaran Sodebo et à Kernével.

Une espèce protégée à observer avec respect

Le grand dauphin peut peser jusqu’à 300 kg et mesurer environ 3,50 m de long. Puisqu’il fait partie d’une espèce protégée, il est demandé au public de ne pas le nourrir ni le toucher et de respecter la protection des espèces. Un reportage de 2003 montrait en effet Randy entouré de baigneurs un peu trop enthousiastes, ce qui avait amené les spécialistes à rappeler l’importance de garder une distance honnête.

Sami Hassani le rappelle d’ailleurs en disant : « Le grand dauphin, c’est quand même un animal qui peut faire 300 kg… très à l’aise dans l’eau. » Quant à Pelagis, il affirme que, malgré son côté solitaire, Randy n’est ni en détresse ni blessé.

Récits et petites histoires

Laetitia Renaud partage son expérience en précisant : « Il a été observé pour la première fois en Irlande en 2001… Dès que j’ai des images ou des infos, je publie. » Julien Bothuan, responsable du port de La Base, ajoute : « Il cherche les interactions humaines… les touristes en redemandent. »

D’autres dauphins solitaires comme Jean-Louis (une femelle) ou Zafar ont aussi marqué la région, chaque cas possédant son petit grain de folie qui fascine toujours les chercheurs (et le public).