Ce cauchemar de l’été revient plus tôt que prévu : des plages déjà envahies en avril

Les côtes des Antilles et surtout celles de la Guadeloupe se préparent à une nouvelle vague d’échouages de sargasses. Ce phénomène, qui s’est intensifié ces dernières années, représente à la fois un sacré défi pour la nature et un vrai souci pour l’économie des régions concernées. Les tas d’algues brunes, qui dégagent une odeur vraiment pas agréable quand elles se décomposent, pourraient débarquer sur les plages dès le début du mois d’avril d’après Météo-France (selon les prévisions officielles). La situation interpelle par son ampleur et les nombreuses conséquences qu’elle risque de provoquer.

Un phénomène naturel qui se renforce

Les prévisions météo annoncent un arrivage général de sargasses sur les côtes antillaises dans les jours à venir. D’après les images satellites relevées fin mars, cette saison promet d’être particulièrement animée en termes d’échouages. Les îles du Sud et les plages de Basse-Terre se retrouvent parmi les zones les plus exposées, classées en « risque fort d’échouement ». Par contre, le sud de Grande-Terre semble pour l’instant un peu plus tranquille, même s’il est placé en risque moyen à cause des brises locales.

La présence en hausse des sargasses est liée au réchauffement des eaux et à la pollution marine des fleuves provenant d’Amérique du Sud et d’Afrique (ces facteurs favorisent la multiplication des algues flottantes dans l’Atlantique). Les spécialistes préviennent qu’on pourrait assister à une « sargassification » persistante de la région si des solutions internationales vraiment radicales ne voient pas le jour.

Des retombées sur l’environnement et l’économie

Depuis leur arrivée sur les côtes guadeloupéennes en 2011, les sargasses ont causé de lourds dégâts sur la faune et la flore locales. Lorsqu’elles se décomposent, elles rejettent de l’hydrogène sulfuré, un gaz toxique qui étouffe coraux et poissons en privant l’eau de son oxygène. Tout cela met en péril la biodiversité de la région.

Sur le plan économique, la situation n’est pas mieux. Le tourisme, moteur indiscutable de l’économie guadeloupéenne, encaisse un sacré coup à cause de ce phénomène. Des plages impraticables font fuir les vacanciers et mettent en danger l’activité des professionnels du secteur touristique. En plus, le ramassage des sargasses est une opération compliquée et onéreuse qui pèse sur les finances locales.

Les plans locaux et ce qu’on en attend pour l’avenir

Face à cette menace qui ne cesse de grandir, les autorités locales se donnent à fond pour peaufiner chaque année leurs plans de lutte contre les sargasses. Des études sont en cours pour mieux comprendre et prévoir le phénomène, en s’appuyant sur des images satellites et des statistiques détaillées. Parmi les solutions proposées, l’idée d’installer des barrages flottants expérimentaux est à l’étude afin d’éloigner ces radeaux d’algues des plages.

Malgré ces initiatives encourageantes, la situation reste tendue, avec une augmentation prévue autant en nombre qu’en intensité des échouages dans les prochaines semaines et mois. Les mois d’avril à juillet sont identifiés comme particulièrement sensibles aux arrivages massifs.

Le phénomène des sargasses dans les Antilles montre bien qu’il est indispensable de mettre en place une vraie coopération internationale pour élaborer des solutions durables et limiter cette crise écologique qui prend de l’ampleur. Il est impératif d’agir rapidement non seulement pour préserver l’écosystème unique de la région mais aussi pour protéger une économie dont le tourisme est le pilier. Face à cette menace qui persiste, tout le monde doit se rendre compte des enjeux environnementaux mondiaux et des actions coordonnées doivent être lancées sans tarder.