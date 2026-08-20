Ce canon laser tue 30 moustiques par seconde et vous pouvez enfin le précommander : les entomologistes n’en reviennent toujours pas

Le Photon Matrix, un canon laser chinois conçu pour éliminer les moustiques, entre en production et se trouve désormais accessible en précommande pour la France, confirme Science et Vie. L’appareil est proposé à 1 088 dollars pour la version basique et à 1 118 dollars pour le modèle destiné à l’extérieur, équipé d’une base rotative.

De quoi séduire les jardins français, où le moustique-tigre s’invite chaque été, canicule ou non, dès qu’on s’installe dehors. Les pièges classiques, souvent onéreux et d’une efficacité inégale, ont laissé la place à des dispositifs plus techniques.

Une détection en quelques millisecondes

Le fonctionnement repose sur un LiDAR, ce radar laser que l’on retrouve dans certaines voitures autonomes. L’appareil envoie des impulsions lumineuses et mesure leur temps de retour pour situer les insectes qui traversent son champ de balayage. Le fabricant affirme pouvoir déterminer en quelques millisecondes la position, la distance et la taille de la cible.

La zone couverte atteint six mètres pour la version Pro. Une fois l’insecte repéré, un galvanomètre, un petit miroir orienté par des moteurs électromagnétiques comme on en trouve dans certains projecteurs laser, dévie le faisceau pour l’ajuster précisément sur la cible plutôt que de déplacer physiquement le laser.

Photon Matrix annonce pouvoir traiter des insectes de 2 à 20 mm volant jusqu’à 1 m/s, et revendique jusqu’à 30 moustiques éliminés par seconde. Le laser, assure le constructeur, ne se déclenche que lorsque l’insecte correspond aux caractéristiques recherchées, de quoi distinguer, selon lui, un moustique d’une luciole.

Le vrai défi tient au fait que l’insecte n’est jamais immobile : il vole, change de trajectoire et peut sortir du faisceau en quelques millisecondes, ce qui oblige le système à enchaîner détection, estimation de position, orientation du miroir et tir presque instantanément.

Un faisceau que le fabricant assure sans danger

Le Photon Matrix existe en deux versions, laser bleu visible à 450 nm ou laser infrarouge invisible à 976 nm. L’invisibilité du second pose un problème concret : impossible pour l’utilisateur de repérer instinctivement où pointe le faisceau. Or un rayon suffisamment puissant peut concentrer son énergie sur une minuscule portion de la rétine et causer une lésion parfois irréversible.

Le constructeur assure que son système est sûr, sans toutefois le démontrer par des certifications ou des essais indépendants. En juin 2026, ces procédures de certification étaient encore en cours.

Jim Wong, le concepteur du produit, basé à Changzhou, assure dans une interview relayée par le média My Electric sParks que l’appareil intègre des dispositifs de sécurité conformes aux certifications requises, sans préciser s’il s’agit de normes chinoises ou internationales. Son ambition affichée : créer des zones sans moustiques.

L’invention n’est pas neuve. Futura Sciences en avait déjà parlé un peu plus d’un an auparavant. À cette époque, le Photon Matrix n’était encore qu’un prototype, sans entité juridique établie pour porter le projet ni production industrielle lancée. Les premières livraisons étaient annoncées pour octobre 2025, sous réserve du succès d’une campagne de financement participatif sur Indiegogo.

L’idée elle-même remonte plus loin. En 2007, l’astrophysicien Lowell Wood avait proposé un concept similaire lors d’une réunion de la Fondation Bill & Melinda Gates. Plusieurs prototypes s’étaient depuis heurtés à des obstacles techniques, notamment sur la question de la sécurité oculaire.

Le Photon Matrix n’est pas la seule piste explorée. Anicet Mbida, journaliste innovation et numérique, a détaillé sur TF1, un canon laser distinct, encore au stade de la recherche, destiné pour l’instant aux industriels de l’agroalimentaire.

« On le place au plafond, et il va pister les moustiques, les repérer et ensuite les éliminer avec un rayon laser. Il va les brûler avec un rayon laser. C’est extrêmement rapide, il fait ça en quelques secondes », a-t-il expliqué.

Ce dispositif peut être réglé pour épargner certains insectes, une abeille par exemple, mais restera très onéreux s’il est un jour commercialisé, précise le journaliste, qui indique que ce dispositif est pour le moment destiné aux industriels de l’agroalimentaire pour protéger à la fois les troupeaux ou les cultures.