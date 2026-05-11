Canicule 2026 : les météorologues désignent où il fera le plus chaud cet été, et le vôtre en fait peut-être partie

Alors que l’été 2026 se profile, Météo-France, l’établissement public de référence pour les prévisions météo, donne ses indications sur ce qui pourrait nous attendre. Leurs analyses pointent une hausse générale des températures, avec des conséquences notables pour la France et le reste de l’Europe. Cette anticipation de conditions climatiques exceptionnelles prend d’autant plus de sens dans la période actuelle de changement climatique, touchant des secteurs variés comme la gestion de l’eau, l’agriculture et la planification énergétique.

Températures : la tendance à la hausse

Les prévisions pour l’été 2026 indiquent une forte probabilité d’un été « plus chaud que la normale ». Météo-France précise que ce phénomène concerne particulièrement le sud‑est de l’Europe et le bassin méditerranéen, avec une attention toute particulière sur la Corse (probabilité de 60 %). Sur l’ensemble de la France métropolitaine, trois scénarios sont proposés :

50 % de chances d’avoir un été plus chaud,

25 % de chances de rester dans les normales saisonnières et

25 % de chances de connaître des températures plus fraîches.

La persistance de scénarios de chaleur est donc bien envisagée, même si des épisodes de fraîcheur sporadiques restent possibles. Cette prédominance de la chaleur s’inscrit dans la trajectoire du réchauffement climatique global et renforce la nécessité d’une adaptation soutenue.

Précipitations : beaucoup d’incertitudes

Contrairement aux températures, les prévisions de précipitations restent très incertaines. Pour la France métropolitaine, trois scénarios sont considérés avec des probabilités égales de 33 % :

un été plus humide,

des précipitations conformes aux normales et

des conditions plus sèches.

Cette répartition témoigne de la difficulté à prévoir les pluies saisonnières, liée à la variabilité et à la complexité de la transition océan‑atmosphère.

Les mois de juin, juillet et août 2026 ont chacun leurs particularités, avec une intensification des vagues de chaleur. Juin pourrait être marqué par des gouttes froides, notamment sur la péninsule ibérique, tandis que juillet et août risquent de voir une domination de la chaleur en Europe et une intensification des vagues orageuses. Ces orages pourraient conduire à des pluies supérieures aux normales, surtout en août, mois considéré comme le plus orageux, avec des niveaux de précipitations pouvant atteindre jusqu’à 25 % au‑dessus des moyennes saisonnières.