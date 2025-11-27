Baromètre ADEME : les Français plébiscitent la sobriété économique

Le 26 novembre 2025, l’Agence de la transition écologique (ADEME) a publié un dossier complet consacré à la sobriété, thème central de sa mission depuis plusieurs années. Cette notion, trop souvent réduite à la privation, est désormais présentée comme une stratégie économique, environnementale et sociale à part entière. Dans un contexte où sept des neuf limites planétaires sont déjà franchies, repenser l’activité économique en intégrant la sobriété devient un impératif, autant qu’une opportunité.

Une économie plus résiliente grâce à la sobriété

L’ADEME défend une vision ambitieuse de la sobriété, conçue comme une réponse structurelle aux crises systémiques actuelles. Elle invite à sortir du modèle économique de volume, pour privilégier la fonctionnalité, la relocalisation et la durabilité des productions. L’objectif est clair : réduire les flux de matières, d’énergies et d’équipements tout en garantissant les besoins fondamentaux.

La sobriété permettrait ainsi de restaurer la souveraineté industrielle en réduisant les dépendances aux importations et en stimulant les filières locales. Elle ouvre la voie à une économie plus résiliente, moins vulnérable aux crises géopolitiques et aux fluctuations de prix. « La sobriété n’est pas un renoncement, c’est la stratégie la plus lucide face à l’urgence climatique et à l’épuisement des ressources », affirme Sylvain Waserman, président de l’ADEME.

Cette démarche repose notamment sur une révision des usages : dans une logique d’économie de la fonctionnalité, des entreprises comme Forezienne MFLS misent sur le droit d’usage plutôt que sur la possession pour réduire l’empreinte environnementale tout en conservant leur compétitivité. L’ADEME y voit là un modèle de développement soutenable, choisi plutôt que subi.

Une attente citoyenne forte, entre engagement et contradictions

Le baromètre « Sobriétés et modes de vie », mené par l’ADEME et L’ObSoCo durant l’été 2025, révèle une perception largement positive de la sobriété chez les Français : 42 % en ont une image favorable contre 13 % de défavorables. Elle est désormais davantage associée à la consommation qu’à la seule question énergétique.

Ainsi, 82 % des personnes interrogées estiment adopter un mode de vie déjà sobre, tandis que 58 % considèrent que leur impact environnemental est faible. Mais cet auto-positionnement révèle une forme de décalage : seuls 32 % reconnaissent consommer trop, alors que 83 % jugent que les gens, en général, consomment au-delà du nécessaire.

Cette dissonance peut s’expliquer par une vision de la consommation perçue comme « adaptée à ses besoins », même lorsque certaines pratiques (voyages en avion, consommation de viande, achats de vêtements) sont reconnues comme excessives. Dans les faits, la sobriété est avant tout perçue comme un mode de vie modéré, simple, économe — et non uniquement comme un acte militant ou écologique.

L’environnement au cœur, mais derrière les considérations économiques

Les pratiques sobres sont bien présentes dans les foyers français : 92 % déclarent conserver leurs produits le plus longtemps possible, 82 % limiter leur consommation au strict nécessaire, et 77 % privilégier la qualité à la quantité. Toutefois, les motivations sont avant tout économiques : la sobriété est souvent adoptée pour des raisons budgétaires, avant les préoccupations environnementales.

Cette hiérarchie des motivations traduit une contrainte plus qu’un choix. L’enquête montre que si les limitations financières s’estompaient, certains comportements sobres reculeraient : voyages, chauffage, ou renouvellement d’équipements augmenteraient de nouveau.

Pourtant, les Français sont massivement favorables à un encadrement collectif de la sobriété. Ainsi, 88 % souhaitent des produits plus réparables, même plus chers ; 81 % sont pour une relocalisation de l’industrie ; 70 % soutiennent une régulation de la publicité pour la réserver aux produits à faible impact. L’appel est clair : les citoyens sont prêts à évoluer, mais attendent des décisions fortes de l’État et des entreprises.

« Les Français nous envoient un signal clair […] Le rôle de la puissance publique est de transformer cette attente en action concrète », résume Sylvain Waserman.