AXA France : une assurance au service des victimes de violences conjugales

AXA France innove en intégrant dans ses contrats d’assurance habitation une garantie inédite : un accompagnement juridique, psychologique et financier ainsi qu’un relogement d’urgence pour les victimes de violences conjugales. Cette facilité, effective dès le 1er avril 2025, constitue une avancée majeure dans le secteur de l’assurance en matière de protection des victimes.

Une réponse concrète à une urgence sociétale

Le domicile, censé être un lieu de sécurité, est souvent l’endroit le plus dangereux pour une personne victime de violences conjugales. En France, 79% des féminicides surviennent au sein du foyer, mettant en lumière l’importance de solutions permettant aux victimes de quitter un environnement violent. Cependant, le manque d’options de relogement constitue un frein majeur à leur départ. C’est dans cette optique qu’AXA France a décidé d’inclure dans ses contrats habitation un dispositif permettant un relogement d’urgence de sept jours pour les victimes, accompagné d’un soutien juridique et psychologique assuré par des experts de Juridica.

En complément de cette garantie, une cellule dédiée au sein d’AXA Partners sera accessible 24h/24 et 7j/7. Elle aura pour mission de trouver un lieu de relogement sécurisé et adapté à chaque situation, tout en garantissant l’anonymat et en prenant en compte les besoins spécifiques des victimes et de leurs enfants. Cette prise en charge inclut également le transport vers le nouveau lieu d’accueil.

Un engagement de longue date renforcé

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des engagements d’AXA France en faveur de la lutte contre les violences conjugales. Depuis 2015, son programme de mécénat Elle’s Angels a permis d’accompagner plus de 2.000 femmes victimes en facilitant leur accès à une assistance juridique et en prenant en charge certains frais de justice. Au total, près de 1,4 million d’euros ont été dédiés à ce dispositif, en collaboration avec des associations de référence telles que la Fédération Nationale Solidarité Femmes et La Maison des Femmes.

Dans la même dynamique, AXA France a intégré en 2022 une garantie contre les violences intrafamiliales dans ses contrats de protection juridique. Aujourd’hui, avec cette évolution des contrats habitation, l’entreprise confirme son rôle d’acteur majeur de la prévention et du soutien aux victimes. Une campagne de communication nationale viendra par ailleurs renforcer la visibilité de ce dispositif afin d’informer les assurés de leurs nouveaux droits et d’encourager d’autres acteurs à suivre cet exemple.