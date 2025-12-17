Automobile : la Commission européenne impose 25% de plastique recyclé aux constructeurs

Le 12 décembre 2025, la Commission européenne, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire qui impose aux constructeurs automobiles, à échéance progressive, un recours accru aux matières recyclées, avec un objectif central : intégrer 25% de plastique recyclé dans chaque véhicule neuf mis sur le marché de l’Union.

L’automobile européenne face à une nouvelle contrainte réglementaire de circularité

L’industrie automobile évolue désormais dans un cadre juridique profondément renouvelé. En effet, l’accord trouvé au niveau européen impose une refonte des règles encadrant la conception, la fabrication et la fin de vie des véhicules. Désormais, l’automobile devra répondre à des critères stricts de circularité, ce qui modifie durablement les chaînes de valeur industrielles, tout en renforçant la responsabilité des constructeurs.

Concrètement, le texte fixe des seuils progressifs contraignants. Ainsi, six ans après l’entrée en vigueur du règlement, chaque automobile neuve devra contenir au minimum 15% de plastique recyclé. Dix ans plus tard, cette proportion atteindra 25%. Par ailleurs, au moins 20% de ces plastiques recyclés devront provenir du recyclage en boucle fermée, c’est-à-dire issus directement de véhicules hors d’usage.

Une transformation industrielle à grande échelle

Ces nouvelles exigences s’appuient sur un constat chiffré préoccupant. Aujourd’hui, l’automobile européenne consomme environ 6 millions de tonnes de plastique par an, tandis que moins de 19% des plastiques issus des véhicules hors d’usage sont effectivement recyclés, rappelle le Conseil de l’Union européenne. Cela, alors même que 6,5 millions de véhicules arrivent chaque année en fin de vie au sein de l’Union.

Face à cette réalité, la Commission européenne entend mettre en place une filière industrielle capable de valoriser ces flux. Le règlement impose donc aux constructeurs automobiles de concevoir leurs modèles de manière à faciliter le démontage, la réutilisation et le recyclage des composants plastiques. Cette obligation de conception circulaire vise à sécuriser l’approvisionnement en matières premières secondaires, tout en réduisant la dépendance aux plastiques vierges.

Industrie automobile : vers une responsabilité élargie

Au-delà des matériaux, le texte redéfinit également les responsabilités économiques des industriels de l’automobile. En effet, la responsabilité élargie des producteurs est renforcée. Les constructeurs devront désormais assumer les coûts liés à la collecte, au traitement et au recyclage des véhicules hors d’usage. Cette évolution vise à limiter les pratiques de contournement et les exportations illégales de véhicules en fin de vie hors de l’Union.

Par ailleurs, la Commission européenne introduit de nouvelles obligations de traçabilité. Chaque changement de propriétaire d’un véhicule usagé devra être documenté afin de lutter contre la disparition administrative de certains véhicules, souvent exportés sans contrôle environnemental. À terme, Bruxelles prévoit également d’étendre ces objectifs à d’autres matières premières clés, comme l’acier ou l’aluminium, après des études de faisabilité attendues dans l’année suivant l’entrée en vigueur du règlement.