Athènes tremble sous un séisme de 5,4 : la peur, mais pas de désastre

Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2025, un tremblement de terre de 5,4 sur l’échelle de Richter a secoué la région d’Athènes. Ressenti vivement dans la capitale grecque et ses alentours, cet épisode a semé l’inquiétude parmi les habitants. Même si aucun dégât majeur ni victime n’ont été recensés, il rappelle que le pays reste exposé aux secousses.

Détails du tremblement et réactions sur place

Le tremblement s’est produit aux alentours de 00h30 heure locale, avec un épicentre en pleine mer, à environ 45 km au nord-est d’Athènes et à seulement 4 km des côtes de Nea Styra (une station balnéaire populaire dans le sud-ouest de l’île d’Eubée). La secousse a été si vive que de nombreux habitants de Nea Styra ont préféré passer la nuit dehors ou dans leur voiture, craignant de nouvelles répliques.

Malgré l’intensité ressentie, aucun dommage sérieux n’a été signalé. Les pompiers locaux n’ont pas reçu d’appels concernant des bâtiments endommagés. Par mesure de précaution, les équipes des services d’incendie d’Attique et d’Eubée ont été mises en alerte, accompagnées de deux unités spécialisées dans la gestion des catastrophes naturelles.

Témoignages et ambiance sismique

Le maire de Marathon, Stergios Tsirkas, a qualifié le séisme de « très intense », soulignant ainsi l’effet psychologique sur les habitants. Une résidente a expliqué à la chaîne publique ERT que son immeuble avait beaucoup bougé : « Le séisme a été très fort. Mon immeuble a beaucoup bougé, j’habite au 3e étage […] Je vis seule et j’ai eu un peu peur et un peu paniqué. » Ce témoignage illustre bien le malaise ressenti quand la terre se met à trembler.

La Grèce subit régulièrement des tremblements de terre du fait de son implantation sur plusieurs failles en Méditerranée sud-est. En mai dernier, un séisme de magnitude 5,5 avait déjà secoué le large de l’île de Crète, étant ressenti jusqu’en Égypte et à Athènes. Par ailleurs, l’île volcanique de Santorin avait connu une activité sismique exceptionnelle en début d’année, obligeant plusieurs milliers d’habitants à évacuer temporairement.

Retour sur les séismes en Grèce

L’histoire sismique du pays compte plusieurs événements marquants. Le séisme le plus meurtrier des trois dernières décennies a eu lieu en 1999 près d’Athènes, avec une magnitude de 5,9, et a fait 143 victimes. Plus récemment, en octobre 2020, un séisme dévastateur a frappé l’île de Samos avec une magnitude de 7, causant deux décès en Grèce et plus d’une centaine à Izmir en Turquie.

Le rôle des institutions locales

Face à ces risques constants, plusieurs organismes veillent à surveiller et gérer les secousses. L’Institut de géodynamique (GEIN) de l’Observatoire national d’Athènes suit de près l’activité tectonique. De son côté, le Centre des opérations du Corps des sapeurs-pompiers reste en alerte pour intervenir rapidement en cas d’urgence.