Les livreurs indépendants obtiennent une forte hausse de leur revenu minimal garanti

À compter du 1er septembre 2026, les livreurs indépendants travaillant pour Uber Eats et Deliveroo bénéficieront d’une garantie minimale de revenus fortement revalorisée. Fruit de plusieurs mois de négociations sociales, cet accord marque une étape importante pour un secteur confronté à une baisse des rémunérations et à des débats croissants sur les conditions de travail.

Les livreurs obtiennent un revenu minimal nettement revalorisé

Le 10 juillet 2026, les partenaires sociaux représentant les plateformes de livraison et les organisations de livreurs ont signé un avenant qui modifie en profondeur la garantie minimale de revenus instaurée en 2023. Pour les entreprises comme pour les travailleurs indépendants, cette évolution constitue un test grandeur nature de la capacité du dialogue social à améliorer les conditions économiques d’un modèle d’emploi souvent critiqué. Dans un contexte où la responsabilité sociale des entreprises est devenue un enjeu stratégique, cette décision pourrait également peser dans les discussions européennes sur le statut des travailleurs des plateformes.

Le changement est loin d’être symbolique. À partir du 1er septembre 2026, la garantie minimale passera de 11,75 euros à 19 euros bruts par heure d’activité, soit une hausse d’un peu plus de 61%. L’avenant, signé sous l’égide de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), concerne les principaux acteurs de la livraison de repas, notamment Uber Eats et Deliveroo. Il prévoit également une évolution importante des modalités de calcul puisque cette garantie sera désormais appréciée chaque semaine, alors qu’elle était jusqu’à présent calculée sur une base mensuelle.

Cette modification répond à une demande ancienne des représentants des livreurs. Une évaluation hebdomadaire limite en effet les écarts de revenus d’une période à l’autre et permet des régularisations plus rapides lorsque le plancher n’est pas atteint. L’accord prévoit en outre la création d’un comité de suivi chargé de contrôler la bonne application du dispositif et de vérifier que les compensations financières sont effectivement versées lorsque cela s’avère nécessaire.

Pour les pouvoirs publics, cet accord illustre le rôle croissant du dialogue social dans l’économie des plateformes. « Cet avenant constitue une avancée tout à fait significative pour les livreurs indépendants des plateformes de livraison », a ainsi déclaré Michel Yahiel, président de l’ARPE, dans le communiqué annonçant la signature du texte. De son côté, Joël Blondel, président de la commission de négociation des livreurs au sein de l’autorité, estime que « dans un contexte où les revenus des livreurs sont globalement en baisse depuis 2021, la revalorisation de la garantie minimale de revenus constituait un enjeu central du dialogue social ».

Au-delà de son impact immédiat sur les rémunérations, cette réforme traduit une évolution plus large de la gouvernance des plateformes numériques. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics cherchent à renforcer les droits économiques des travailleurs indépendants sans remettre en cause leur statut juridique. Cette approche, fondée sur la négociation collective, se distingue des modèles privilégiant une requalification systématique des travailleurs en salariés.

Les livreurs confrontés à une baisse continue de leur revenu

Si cette hausse apparaît spectaculaire, elle intervient après plusieurs années d’érosion du pouvoir d’achat des coursiers. Les données publiées par l’ARPE et reprises par Le Monde montrent qu’entre 2021 et 2025, le revenu horaire brut des livreurs a diminué de 31,7% chez Uber Eats et de 25,2% chez Deliveroo une fois l’inflation prise en compte. Ces chiffres expliquent pourquoi la question de la rémunération est devenue le principal sujet des négociations menées depuis plusieurs mois entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants.

Les entreprises concernées défendent néanmoins l’accord conclu. Deliveroo estime que près de 90% des livreurs devraient bénéficier de cette nouvelle garantie minimale et chiffre son coût, avec les autres plateformes signataires, à environ 50 millions d’euros par an. Cet investissement constitue un signal fort adressé aux autorités publiques, mais aussi aux investisseurs et aux consommateurs de plus en plus attentifs aux engagements sociaux des entreprises de l’économie numérique.

Pour autant, les organisations représentant les livreurs restent prudentes. Fabian Tosolini, délégué national des livreurs et VTC d’Union-Indépendants, rappelle que cette avancée ne met pas fin aux revendications du secteur. « Nous restons vigilants. (…) Cet accord n’est qu’un point d’étape », a-t-il déclaré au Monde, soulignant que les représentants des travailleurs continueront de surveiller la transparence des algorithmes ainsi que le calcul réel des rémunérations.

Cette prudence est partagée par plusieurs associations de terrain et par certains syndicats qui n’ont pas signé l’avenant. Ils rappellent notamment que la garantie minimale ne prend en compte que le temps effectivement passé en course. Les périodes d’attente entre deux commandes, parfois très longues selon les villes ou les créneaux horaires, continuent d’échapper au calcul. Or, ces temps morts représentent une part importante de l’activité quotidienne des livreurs et influencent directement leur revenu réel. Pour ces acteurs, la revalorisation constitue donc une amélioration tangible, mais elle ne règle pas l’ensemble des difficultés économiques auxquelles restent confrontés les travailleurs des plateformes.

Le revenu des livreurs au cœur des enjeux de responsabilité des plateformes

L’accord qui vient d’être signé dépasse la seule question du montant des rémunérations. Il s’inscrit dans un contexte européen marqué par la future transposition de la directive sur le travail via les plateformes numériques. Ce texte ouvre la possibilité, sous certaines conditions, de requalifier des travailleurs indépendants en salariés lorsque les plateformes exercent un contrôle important sur leur activité. Face à cette évolution, la France défend depuis plusieurs années une approche différente, fondée sur un statut d’indépendant assorti de garanties sociales progressivement renforcées.

La revalorisation du revenu minimal illustre cette stratégie. En renforçant le dialogue social et en instaurant des mécanismes de protection économique, les plateformes espèrent démontrer qu’il est possible d’améliorer les conditions de travail sans remettre en cause le modèle de l’entrepreneuriat indépendant. Cette logique répond également aux attentes croissantes des investisseurs, des consommateurs et des pouvoirs publics en matière de responsabilité sociale des entreprises, désormais considérée comme un facteur de compétitivité autant que de réputation.

L’ARPE entend poursuivre cette dynamique. Dès septembre 2026, les partenaires sociaux doivent reprendre les discussions sur plusieurs dossiers sensibles, notamment les modalités de calcul de la rémunération, les désactivations de comptes, ainsi que les questions de santé et de sécurité au travail. Ces négociations seront particulièrement observées, alors que les épisodes de fortes chaleurs de l’été ont rappelé les risques auxquels sont exposés les livreurs exerçant leur activité en extérieur.

Pour les entreprises concernées, ces discussions représentent un enjeu de gouvernance. La qualité du dialogue social, la transparence des algorithmes de répartition des courses et la capacité à prévenir les risques professionnels constituent désormais des critères de plus en plus scrutés dans les politiques de responsabilité sociétale. Les plateformes sont ainsi conduites à démontrer que leur modèle économique peut concilier flexibilité, innovation et protection des travailleurs.

Les livreurs attendent désormais des avancées sur les conditions de travail et le revenu réel

Malgré cette progression, de nombreuses interrogations demeurent. Plusieurs représentants des livreurs rappellent que le nouveau plancher de 19 euros par heure ne garantit pas automatiquement une hausse de revenus pour tous. En effet, le mécanisme s’applique uniquement au temps passé en course, c’est-à-dire entre l’acceptation d’une commande et sa livraison. Les longues périodes d’attente entre deux courses, qui représentent parfois une part importante de la journée de travail, restent exclues du calcul.

Cette distinction alimente les réserves exprimées par plusieurs organisations syndicales et associations spécialisées. Elles estiment que le revenu effectivement perçu sur une journée complète dépend autant de la fréquence des commandes que du tarif appliqué à chaque course. Dans certaines agglomérations ou durant les périodes les moins actives, un livreur peut ainsi rester connecté plusieurs heures sans bénéficier d’une activité suffisante pour améliorer significativement sa rémunération.

Les prochains mois permettront donc de mesurer l’efficacité réelle de la réforme. Le comité de suivi prévu par l’accord devra vérifier que les compensations sont effectivement versées lorsque le seuil minimal n’est pas atteint. Les organisations représentatives disposeront ainsi d’un nouvel outil pour contrôler l’application concrète du dispositif et alimenter les futures négociations.

Cette évolution constitue néanmoins une étape importante pour un secteur en pleine mutation. Après plusieurs années de tensions entre plateformes, représentants des travailleurs et pouvoirs publics, l’accord du 10 juillet 2026 montre que le dialogue social peut produire des avancées tangibles. Pour les entreprises de l’économie numérique, la question ne se limite plus à la performance économique. Elle concerne désormais leur capacité à offrir un modèle d’activité plus équilibré, conciliant innovation, compétitivité et amélioration durable des conditions de travail des livreurs.